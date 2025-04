Santiago Moreno: «Combinar la vacuna de AstaZeneca y de Pfizer plantea muchas incógnitas»

Más de 2 millones de españoles que recibieron la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca contra el Covid-19 están a la espera de que las autoridades tomen una decisión definitiva sobre lo que va a pasar con su vacunación. Y el tiempo se ... acaba para algunos de ellos, porque deberían empezar a recibir una segunda dosis a principios del mes de mayo.

A Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal este es un tema que le preocupa, y no solo porque le afecta de forma de personal. «No sé lo que decidirán las autoridades correspondientes, pero yo no veo ningún problema en administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a las personas a las que se les puso la primera dosis de esta vacuna».

Desde su punto de vista, «el gobierno ha actuado muy bien en analizar la información que se ha facilitado en cuanto a los efectos adversos raros de la vacunación, pero hay que tener en cuenta que la incidencia de estos efectos es mucho más rara que lo que se da con la inmensa mayoría de muchos medicamentos».

Para alguien que ha recibido una dosis de una vacuna determinada, Moreno no es partidario de que se administre la segunda dosis de otra, como lo que plantea el estudio 'CombivacS' del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que medirá si es útil administrar una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech en personas que han recibido una de AstraZeneca. «En este caso, hay muchas más incógnitas», advierte.

«Estamos tratando de evitar un posible efecto adverso ‘hiperraro’ (trombosis) con la vacuna de AstraZeneca que ya conocemos pero, al administrar una vacuna diferente, asumimos que la respuesta de anticuerpos sería la misma en términos de eficacia, lo que es algo que tiene sentido y todo nos sugiere que sería así, pero nos olvidamos de la toxicidad», señala Moreno. «Para valorar la toxicidad de una segunda dosis con la vacuna de Pfizer en personas que han sido vacunadas con la de AstraZeneza habría que hacerlo en, al menos, 50.000 o más personas. ¿Y quién te asegura que no van a aparecer los mismos efectos secundarios o peores?».

De lo que se congratula este experto, y este es un mensaje en el que cree que se debe insistir, es que la «vacunación funciona»

Además, continúa, la ventaja es que ya hay estudios realizados en miles de personas con la vacuna de AstraZeneca, «con lo que ya sabemos los efectos tóxicos y podemos estar alerta; sin embargo, no hay apenas datos sobre la combinación de estas dos vacunas».

Y reitera: «En realidad, no entiendo cómo se ha complicado tanto esta situación…, además, con la de Janssen, que también se han reportado algunos casos raros de trombosis , no ha habido esta problema».

Además, Moreno no es partidario de poner ninguna limitación de edad. «La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura y que los casos de trombos han sido siempre en mujeres jóvenes».

«En este sentido», explica, «hay que recordar que esta vacuna se ha administrado preferentemente en este tipo de personas». Es decir, «yo no restringiría su uso en ningún caso».

Tampoco entiende este profesional sanitario lo que se ha propuesto de una vacunación voluntaria. «Si eso implica que, como te la has puesto de forma voluntaria, eres tú el que asume los riesgos, no es algo aceptable. Se debe seguir la vacunación dentro del plan de vacunación . No podemos limitarlo a las personas que se acojan a ello de forma voluntaria».

Y, aunque es cierto que ha habido algunos pacientes ingresados con una sola dosis, no sabe de ningún paciente ingresado después de recibir las dos dosis pautadas

De lo que se congratula este experto, y este es un mensaje en el que cree que se debe insistir, es que la «vacunación funciona». Y, aunque es cierto que ha habido algunos pacientes ingresados con una sola dosis, no sabe de ningún paciente ingresado después de recibir las dos dosis pautadas.

Los ensayos clínicos mostraron que la primera dosis de las vacunas protegen entre un 50% y un 60% y que a los 12 días de la segunda dosis el riesgo de infección es de apenas un cinco.

«Está clara la importancia de la segunda dosis para tener una protección completa», concluye.