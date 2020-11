Covid persistente: mujer, joven y con síntomas durante más de 6 meses Los datos la Primera Encuesta en personas con covid- persistente que ha elaborado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y los colectivos de afectados LONG COVID ACTS muestra que algunas personas pueden tener una media de 36 síntomas

R. Ibarra Madrid Actualizado: 11/11/2020 17:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las resistencias del virus podrían limitar la efectividad de las vacunas

Mientras que la mayoría de las personas que sufren secuelas por la covid-19 son varones y mayores de 65 años, son las mujeres jóvenes las que más experimentan lo que se denomina covid persistente.

Son datos la Primera Encuesta en personas con covid- persistente que ha elaborado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y los colectivos de afectados LONG COVID ACTS y que se llevó a cabo entre el 13 de julio y el 14 de octubre de este año.

La fotografía que dejan los resultados de esta encuesta es que son las mujeres de unos 40 años las más afectadas. La mayoría lleva más de 185 días con síntomas persistentes de covid-19 tras haber sido contagiada de la enfermedad en la primera ola de la pandemia.

Y los síntomas son múltiples, hasta un 200 ha contabilizado la encuesta. Los más frecuentes son cansancio/astenia; malestar general; dolores de cabeza; bajo estado de ánimo; dolores musculares o mialgias; falta de aire o disnea; dolores articulares; falta de concentración/déficit atención; dolor de espalda; presión en el pecho; ansiedad; febrícula; tos; fallos de memoria; dolor en el cuello/en las cervicales; diarrea; dolor torácico; palpitaciones; mareos, y hormigueos en las extremidades o parestesias. Y cada persona puede tener una media de 36 síntomas.

En cuanto a la afectación de los órganos, explicó Pilar Rodríguez Ledo, de la SEMG, el 50% de los encuestados tiene 7 áreas afectadas, siendo las más frecuentes los síntomas generales (95%), las alteraciones neurológicas (86%), psicológicos/emocionales (86%), del aparato locomotor (82%), respiratorios (79%), digestivas (70%), cardiovasculares (69%), otorrinolaringológicas (65%), oftalmológicas (56%), dermatológicas (56%), de la coagulación (38%) y alteraciones nefrourológicas (25%).

La mitad de los enfermos tenían edades comprendidas entre los 36 y los 50 años de edad y procedían de las Comunidades Autónomas de Madrid (35%) y Cataluña (30%)

El sondeo fue contestado por un total de 2.120 personas, de las cuales, 1.834 son enfermos que presentan síntomas compatibles de covid-19 persistente o de larga duración. La mitad de los enfermos tenían edades comprendidas entre los 36 y los 50 años de edad y procedían de las Comunidades Autónomas de Madrid (35%) y Cataluña (30%), que fueron las más castigadas al principio de la pandemia.

Al 78% de los encuestados se les hizo prueba diagnóstica, siendo las más frecuentes la PCR que constató en un 73% resultado positivo. Del mismo modo, de la encuesta se desprende que al 59% del total se le hizo prueba de seguimiento. A pesar de que al inicio de la pandemia existía una evidente problemática a la hora de acceder a las pruebas, la persistencia de síntomas en esta encuesta no ha presentado diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que tuvieron acceso a las pruebas diagnósticas y no, ni tampoco entre los que los resultados fueron positivos o ya no lo fueron, probablemente porque se hicieron tarde.

En cuanto a la calidad de vida y estado de salud, el 50% lo puntuaba entre 0-5 sobre una puntuación de 0 a 10 (10 máximo nivel de salud). En cuanto al empeoramiento de su estado de salud, el 50% de lo calificaba entre 7-10 sobre 10 (10 máximo empeoramiento), y su incapacidad actual la sitúan la mitad de los encuestados entre el 5-10 sobre 10, siendo el 10 la máxima incapacidad.

Esto se traduce en una incapacidad notable a la hora de realizar actividades de la vida diaria. Por ejemplo, al 30,43% de los encuestados le supone un esfuerzo o les resulta imposible el aseo personal; al 67,99% la realización de las actividades de casa; al 72,52% trabajar fuera de casa; el 70,12% tienen dificultades para atender a las obligaciones familiares diarias y al 74,65% le supone un esfuerzo o imposible el ocio con los amigos y otras personas.