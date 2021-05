Por qué algunos pacientes dan positivo por Covid-19 mucho después de curarse Un estudio sugiere que las secuencias genéticas del coronavirus pueden integrarse en el genoma de la célula huésped a través de un proceso llamado transcripción inversa

Muchos pacientes que ya se han recuperado de Covid-19 pueden tener una PCR positiva semanas o incluso meses después. Los expertos, a día de hoy, siguen preguntándose por qué.

Una de las explicaciones es que algunas personas pueden reinfectarse con el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, pero es muy poco frecuente. Otra opción es que haya virus residuales, pero tampoco parece ser la explicación porque los virus ARN generalmente tienen una vida corta, la mayoría solo se quedan unos minutos, por lo que es poco probable que las pruebas positivas sean el resultado de ARN residuales.

Ahora, un estudio realizado en el Instituto Whitehead (EE.UU.) puede tener la respuesta a esta situación anómala. En el artículo ' The Proceedings of the National Academy of Science'