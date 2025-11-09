Suscribete a
Tomar betabloqueantes tras un infarto ya no es obligatorio: ¿Debo dejar de tomarlos?

Un megaestudio con 18.000 pacientes confirma que el tratamiento más utilizado en cuatro décadas no reduce la mortalidad ni el riesgo de un nuevo ataque

Una investigación española revoluciona el tratamiento del infarto y pone fin a una práctica utilizada desde hace cuatro décadas

Varias cajas de medicamentos betabloqueantes
Varias cajas de medicamentos betabloqueantes
Nuria Ramírez de Castro

Las afirmaciones rotundas en cuestiones de salud las carga el diablo. Cada paciente es un mundo y los matices importan. Por eso, hace dos meses el anuncio de un ensayo clínico que concluía que los betabloqueantes, uno de los medicamentos más prescritos tras un infarto, ... no servían e incluso podían ser peligrosos en mujeres, desencadenó una polémica que implicó al Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), a los médicos generalistas y al propio Ministerio de Sanidad.

