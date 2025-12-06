Visita el pueblo por el que pagan 25.400 euros por vivir y esta es su experiencia: «Es una inversión que hacen por tí»

«¿Es verdad que existe un pueblo en el que te pagan más de 25.000 euros por irte a vivir ahí»?. HiClavero es el nombre artístico de Pau Clavero, un popular fotógrafo y creador de contenido español conocido por sus videos de ... viajes, gastronomía y exploración de lugares exóticos o peligrosos, mezclando enseñanza, entretenimiento y tensión en sus contenidos, además de ser un destacado influencer en redes sociales como YouTube e Instagram.

El influencer, con más de 2 millones de seguidores en Youtube, se desplazó hasta Albinen, un pequeño y pintoresco pueblo en los Alpes suizos (Cantón de Valais). Un lugar tranquilo, ideal para amantes de la naturaleza, aunque tiene acceso limitado y pocas comodidades.

Pese a lo cierto del titular que corrió como la pólvora, todo tiene una letra pequeña, y eso es lo que ha querido destacar el joven youtuber español, que sostiene en la grabación que el pueblo está lejos de todo, aunque eso ya se puede saber con una simple búsqueda en Google Maps. El sueño puede convertirse en todo un desafío.

Una oferta que nació en 2017 y cuyos requisitos son muy exigentes

«Hubo mucha gente que malinterpretó la información y vinieron de todas las partes de Europa aquí a decir: 'Quiero venir a vivir. ¿Dónde está mi dinero?'. Las cosas no funcionan exactamente así. No es que una persona como yo puede entrar aquí al pueblo como forastero y reclamar mis 25.000 euros y quedarme a vivir aquí», explica HiClavero, que apunta además el alto coste de vida en Suiza es un factor a considerar.

«En 2017 el alcalde decidió tomar una medida para intentar que el pueblo no se quedara sin habitantes. Está un poco lejos de todo. Este es el apunte que se le olvidó a la mayoría de periódicos: estamos en Suiza, que te aprobaran vivir aquí y te dieran el dinero no era tan sencillo», avisa el joven que explica la decisión del alcalde del pueblo con una oferta que surgió a través de una votación para intentar que la población, que era de 250 habitantes y estaba decreciendo, no se quedara sin residentes, ya que la mayoría de sus habitantes eran mayores de 65 años.

La propuesta económica es atractiva para familias, pues el pueblo ofrecía 25.000 euros por cada persona, concretamente 25.400 euros por el individuo, 25.400 euros por la pareja y 10.000 euros por cada hijo, sumando potencialmente entre 70.000 euros y 80.000 euros. Sin embargo, la oferta no incluye una vivienda, sino que exige que el solicitante construya una casa por un valor mínimo de 200.000 francos suizos.

Los requisitos clave de la oferta en Albinen Tener menos de 45 años.

Comprar o construir una casa de un valor mínimo (unos 200.000 francos suizos).

Compromiso de vivir allí al menos 10 años.

Ser ciudadano suizo o tener permiso C (residencia permanente), lo cual es difícil para extranjeros.

Subraya el creador de contenido que la condición más importante es que quien vaya tiene que tener menos de 45 años: «El mayor problema del pueblo es que su población está envejeciendo y no hay juventud que venga a vivir. El pueblo no busca a una persona de 35 años que venga aquí a teletrabajar, sino familias. Es decir, una persona de unos 35 años con su pareja y que tengan hijos o planes de tenerlos». «Y no creas que van a dejar que vengas aquí, lo pongas como tu residencia pero lo tengas realmente como tu segunda casa para venir a esquiar. Tienes que estar viviendo aquí al menos 10 años», apunta el chico, que indica que «una casa vale menos que en Madrid o Barcelona».

Uno de los mayores impedimentos es la necesidad de poseer la residencia suiza. Para los ciudadanos de la Unión Europea, el permiso de residencia permanente se puede conseguir después de vivir 5 años en Suiza, lo que significa que el proceso para obtener el dinero se retrasará como mínimo ese tiempo. «Nadie dijo que ese dinero venía con las llaves de un piso. Uno de los requisitos es que, como mínimo, tienes que construir una casa por valor de 200.000 francos (215.227 euros). Te cuesta un 40% menos porque lo otro lo pone el pueblo, pero no dejas de estar teniendo que gastar dinero y vivir aquí. Es como una inversión que hacen por tí». El pago se libera solo tras finalizar la construcción y registrar la residencia.