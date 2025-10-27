Una colombiana que vive en España, sobre la seguridad que sienten las mujeres caminando por la calle en nuestro país: «Me sentí muy rara»

Cuando una persona se muda a vivir a un país muy diferente al suyo, los choques culturales no tardan en aparecer. Más allá de la diferencia en el idioma o la manera de expresarse, de la comida o de ciertos modales o normas, ... el día a día cuenta con aspectos en los que las cosas pueden suceder de maneras a las que no estamos acostumbrados.

Con el paso del tiempo y una actitud adecuada, estas diferencias van convirtiéndose en algo normal para quien dejó atrás su país para vivir en uno distinto.

Uno de los aspectos con los que puede ocurrir notar grandes cambios es el de la seguridad en las calles. Un ejemplo claro es la situación que explica Lau Vargas, colombiana viviendo en España, a través de un vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok.

Según cuenta, cuando llegó a España una de las cosas que más rara se le hizo fue el momento de, simplemente, caminar por la calle y que ningún hombre le dijese nada. «Siendo una mujer que vive aquí en España, por lo menos en Madrid donde yo vivo, cuando yo llegué aquí, me sentí muy rara, porque yo decía, qué extraño», comienza exponiendo.

Diferencias entre Colombia y Madrid al pasear por la calle siendo mujer

«No quiero que lleven todo al extremo, pero en realidad me pasaba porque en Colombia, de donde yo soy, de Santa Marta, es super común que tú vayas por la calle y te digan cosas, 'Ay, qué linda, ay, esto, ay, lo otro', seas quien seas».

Así, la joven aclara que no se está refiriendo solo a que alguien pueda resultar bella o no, si no que es algo que ocurre solo por ser mujer. Sin embargo, le sorprendió mucho que, en Madrid, los hombres ni siquiera la mirasen.

«Entonces yo decía como que, bueno, no soy la más guapa del mundo, está bien, pero tampoco soy la más fea del mundo y eso también, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no me miran? ¿Por qué no me dicen nada? es muy raro» seguía desarrollando, y continuaba explicando que llegó a pensar: «Yo en este país no gusto, no soy el prototipo de nadie y punto».

«Es muy cómodo que pueda ir vestida de la manera en que me dé la literal gana»

Sin embargo, Lau reconoce que, conforme fue conociendo más gente, más personas y más la cultura, se dio cuenta de que se trata de respeto «y que es muy cómodo que pueda ir vestida de la manera en que me dé la literal gana». Con este comentario, detalla que le parece algo bueno poder vestirse de una forma más sugerente o sensual si le apetece, sabiendo que no le van a decir nada ni le van a hacer sentir insegura por ello al caminar por calles españolas.

«No me va a pasar nada porque nadie me va a estar morboseando en la calle, que eso es una sensación tan horrorosa, horrible, que uno se acostumbra a experimentar, por lo menos en mi país», dice, recordando que cuando estaba en Colombia incluso de adolescente le llevaron a tocar las nalgas por la calle.

Así, la joven expone que con sus palabras no quiere decir que estés totalmente segura en España respecto a este tema, porque en alguna ocasión pueden darse casos de acoso callejero, etcétera, y añade:

«Pero te digo que te sientes mucho más segura y solo en un acto como vestirte tú puedes decir, tengo libertad en esto y nadie me tiene por qué juzgar, que mirar que nada y eso me parece encantador, me parece liberador, me parece espectacular», concluye.