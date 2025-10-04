Unas vascas que viven en Madrid explican las diferencias a la hora de hacer amigos: «No nos mezclamos tanto» Las dos amigas remarcan que en su región los grupos de amistades funcionan de manera muy concreta

Cuando uno viaja por España se da cuenta de que los ciudadanos de cada comunidad autónoma tienen particularidades muy singulares. Es obvio que algunos tienen otra lengua materna o que hablan español pero con acentos totalmente distintos pero también hay muchas otras particularidades y costumbres pero también estereotipos muy localizados que acaban siendo choques culturales para otros.

Dos amigas oriundas del País Vasco precisamente han sacado a relucir una tendencia muy habitual en su región a la hora de hacer amigos. Ellas fueron las protagonistas recientemente las protagonistas en uno de los vídeos de la cuenta de TikTok @queopinanellas en la que Carlos, un joven influencer, charla con gente anónima.

El caso es que él iba por la calle y se puso a entrevistar a las dos jóvenes y les quiso preguntar por las típicas cuadrillas vascas, que es como se conoce allí a los grupos de amigos, y por cómo funcionan y son. La publicación ha despertado tanto interés que llega a las 137.000 visualizaciones.

«Es verdad que al ser...»

«Nos llevamos todos bien pero sí que es verdad que, al ser tan cerrado y conocernos todos, tenemos cada uno como muy nuestro grupito», explica una de ellas mientras que su compañera añade que se trata de grupos que son « cerrados». Nada más dar esta explicación ambas puntualizan que es «cerrado pero abierto» para que no se malinterprete y remarca que con el cerrado se refieren a que son grupos «como consolidados».

Así, ambas coinciden en que entre grupos «no nos mezclamos tanto aunque luego nos llevemos bien con otros grupos». Además, ambas responden a Carlos que cualquier persona puede entrar a una cuadrilla aunque «cuesta más que igual en otros sitios que en ese sentido sois un poco más abiertos».

Las dos jóvenes especifican, a preguntas del entrevistador, que su cuadrilla está conformada por 23 personas y que dentro de una misma cuadrilla pueden haber líos y relaciones, aunque puntualizan que «todo depende de la ciudad en la que vivas». «Si vives en una ciudad más pequeña es más normal que se líen más entre ellos porque al final te conoces..», acaba el vídeo entre risas una de ellas.

Decenas de internautas han comentado la reflexión y algunos han comentado que una cuadrilla es «un grupo de amigos y punto», mientras que otros han incidido en que «las cuadrillas es lo más cerrado que he visto en mi vida». «En Aragón es lo mismo: la cuadrilla es la cuadrilla aunque luego puedas tener otros amigos», sentencia otro usuario.