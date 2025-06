Toni Nadal desvela cuándo se dio cuenta que Rafa Nadal llegaría a ser campeón: «Solo se lo dije a su padre»

Exentrenador y mentor de Rafael Nadal fue una figura clave en el ascenso de la leyenda del tenis español, acompañándolo durante casi tres décadas en su camino hacia los 22 títulos de Grand Slam. Toni Nadal, tío y exentrenador del mejor tenista español de todos los tiempos, repasó durante largo y tendido su relación profesional con el balear así como otros asuntos del deporte en una charla en el exitoso podcast de 'Nude Project'.

Quien ahora ejerce de conferenciante con charlas dirigidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresas, formó a uno de los más grandes deportistas de la historia, pero no pudo estar presente en sus últimas horas como tenista profesional, aquellas en las que los pañuelos se dejaron ver desde la emoción en su discurso final en Málaga, el pasado mes de noviembre, cuando dijo adiós a una carrera inimaginable y una conducta intachable.

Mucha culpa de esto tuvo su tío Toni. Con una filosofía que combina el trabajo técnico, la formación del carácter y los valores, el preparador balear siempre se ganó el respeto tanto dentro como fuera del mundo del deporte.

Desde sus inicios se preveía que Nadal sería uno de los dominadores del tenis español

Con apenas 19 años, el jugador manacorí se hizo con la victoria en Roland Garros, el que ha sido, sin duda, su torneo fetiche. Y ya desde sus inicios se preveía que fuera uno de los dominadores de la disciplina en los años posteriores. «El reto principal en la vida que le puse a mi sobrino no fue ganar un Grand Slam, sino que fue por encima de todo mejorar. Ganar no depende solo de ti. No se si me va a tocar convivir con un Federer o dos o tres; o un Djokovic o cuatro o cinco», apunta durante la charla.

«Cada año iba cumpliendo con las expectativas con las que contaba» Toni Nadal Ex entrenador de Rafa Nadal

En el podcast cuenta que desde que le lanzó la primera pelota a su sobrino a los tres años, pudo ver que había algo diferente en la forma en la que se la devolvió desde el otro lado de la pista.

«Con siete años le dije a su padre, mi hermano, que su hijo sería campeón de España», desvela en la grabación, en la que ahonda que él entrenaba a otro chico en ese momento y vio las condiciones de su sobrino. «Eran superiores, por lo que pensé que sería el primero; y cada año iba cumpliendo con las expectativas con las que contaba, por lo que me di cuenta de que llegaría a ser un gran jugador».

Si algo caracterizó al de Manacor fue su fortaleza mental, su resiliencia ante las situaciones difíciles. Un carácter que forjó en su etapa formativa, gracias al asesoramiento de su tío. Algo de lo que también en este podcast. «El tema mental no se prepara tan específicamente; en la vida te preparas yendo al límite y eso es lo que verdaderamente te prepara mentalmente. Si no estás preparado para asumir la derrota, no juegues, le decía siempre a Rafa. La fortaleza mental viene de asumir que las cosas pueden ir mal», explica el expreparador español.

¿Y como se prepara uno? Haciéndolo. «Cuando Rafa venía a entrenar de pequeño, le decía que lo primero era poner buena cara. Si no eres capaz de derrotar a tu rival, al menos no le ayudes a que te derrote», indica.