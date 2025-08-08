Roncero se despide de Manolete: «Tenías un tamaño muy grande, pero tu corazón te superaba»
El periodista ha fallecido este jueves 7 de agosto en Madrid a los 68 años
Manuel Esteban Fernández, conocido como 'Manolete', ha fallecido este jueves en Madrid a los 68 años después de luchar contra una larga enfermedad.
El prestigioso periodista del Diario AS y de la Cadena SER era un reconocido seguidor del Atlético de Madrid, club que ha emitido este viernes un mensaje de condolencias. También ha hecho lo propio el Real Madrid, por cierto, reconociendo en la nota su simpatía por el Atleti.
Por la lógica rivalidad y por compartir espacio de trabajo, Manolete vivió muchos momentos junto a Tomás Roncero, que le ha dejado un bonito vídeo de despedida que ha publicado AS.
Terrible noticia. Se va un periodista de raza, un buen amigo y un tío cojonudo. Descansa en paz crack. https://t.co/FseiVuP4tk— Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) August 7, 2025
«¿Te acuerdas cuando te hacía estos vídeos para darte caña con tu Atleti y luego me respondías con esa caña que me dabas? Pero nunca te has ido ni te vas a ir, hazme caso», recuerda Roncero.
«Un día se me acercó Di Stéfano 'oye, sigue ahí con esas discusiones con Manolete, el del Atleti, me hace mucha gracia'. De las pocas veces que he visto sonreír a Di Stéfano de verdad, de corazón. Hacías feliz a la gente. Ese tamaño tan grande que tenías... pero tu corazón te superaba. Incluso caías bien a los del Madrid, a todos. Eras antimadridista por encima de todo, cierto, pero tenías gracia y se sabía que no tenías maldad. Es tan difícil en este mundo encontrar a gente sin maldad…».
«Nunca te has ido ni te vas a ir, hazme caso»
En enero de 2020 dejó la profesión al agravarse la enfermedad que padecía, el párkinson. «Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 he estado en la SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo», se despidió públicamente Manolete de los oyentes en la radio.
Hasta siempre, amigo. https://t.co/3OKVeEzE7x— Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) August 8, 2025
«Gracias a ti me hice amigo de Enrique Cerezo y compartimos aquella cena, el último adiós, porque sabíamos que iba a ser difícil que te volviéramos a ver. Ese escudo de plata que te regaló Enrique, esa sonrisa infantil que tenías, porque en el fondo eras un niño, un niño muy grande. No te has ido, sé que estarás con nosotros. Cuídate, amigo»,
