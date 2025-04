Prueba la comida que se sirve a los GEO de la Policía Nacional y opina sin filtro sobre cada plato: «Sabe demasiado a...»

El ejército no es solo sinónimo de disciplina, estrategia y sacrificio. También lo es de resistencia, logística y adaptación a condiciones extremas. Los soldados españoles, y en particular unidades de élite como los GEO de la Policía Nacional, deben estar preparados para operar en los escenarios más hostiles. Pero para lograrlo, no solo necesitan entrenamiento físico y táctico. También dependen de una alimentación funcional, capaz de aportarles energía durante 24 horas sin necesidad de una cocina convencional. En este contexto, las raciones de campaña se convierten en un elemento clave y son muchos los creadores de contenido que se animan a probarlas frente a sus audiencias. Como 'Aruncinante', un influencer conocido por probar alimentos peculiares y extremos, que ha querido enfrentarse al reto de probar la ración de 24 horas que utilizan los GEO del ejército español.

«Hoy vamos a probar la ración de 24 horas que usa el grupo especial de operaciones del ejército de España», anuncia al inicio del vídeo, mientras muestra la bolsa sellada. «Esta es la primera vez que abrimos esta ración», confiesa, con evidente expectación.

«Para ser una ración de 24 horas trae un montón de cosas», señala. «Como siempre, vamos a empezar por las cosas pequeñas», añade mientras despliega un arsenal de alimentos: Un pack de galletas dulces y otras saladas, un cóctel de frutos secos, unos dátiles, un bizcocho de canela, una barrita de cereales y otra de chocolate, un sobre de proteínas de chocolate, una crema de puerros y patatas, una barrita de naranjas con almendras, una compota de manzana 'El Quijote', una mermelada de fresas, una bebida isotónica sabor limón, café, azúcar, sal y pimienta, una lata de atún 'Puerto Gallego', dos bolsas para calentar la comida, un estofado de ternera, unas albóndigas con pasta «y cómo no… dos chicles», remata entre risas.

«Como veis hay un montón de cosas», señala, antes de ponerse manos a la obra. «Vamos a empezar a probarlo todo. Pero como tenemos mucha comida vamos a empezar a calentarla», comenta mientras introduce las albóndigas en una bolsa especial. «Le ponemos el agua hasta la marca y la dejamos calentando. Con la ternera vamos a hacer lo mismo», confiesa al mismo tiempo que calienta agua para el café en su «hornillo de confianza».

Probando cada elemento de la ración

El primer alimento elegido por el creador de contenido es la barrita de cereales. «La verdad es que tiene muy buena pinta. Me lo esperaba peor, está muy muy buena». Luego, los frutos secos: «Son unos frutos secos clásicos, ricos y que vienen genial». No obstante, la bebida isotónica, como siempre, no le impresiona: «Siempre digo que tiene un sabor bastante suave».

«Vamos a calentar la sopa», manifiesta mientras se lanza a los dátiles: «Es la primera vez que me sale. Están un poco secos. Me lo esperaba mucho mejor», confiesa.

Tras ellos, el creador de contenido prueba la galletas saladas y la compota de manzana: «No está mal, dulce, el sabor no muy intenso, pero está rica». Y la barrita de naranja con almendras: «Esta es otra que no he probado nunca. Muy buena pinta no tiene… pero está muy buena. Me sabe a higo y eso que es naranja con almendras».

Respecto a la crema de puerros, el creador de contenido señala: «Se ha puesto bastante espesa… esta está muy buena». Así como con la lata de atún: «Le tengo bastante esperanza… en aceite de girasol. Como he dicho, esto no iba a defraudar».

«Yo creo que ya es hora de los platos principales. Vámonos a por las albóndigas», anuncia. No obstante, no le convencen: «Esto sigue sabiendo a albóndigas de perro. La pasta es otra cosa, y mira que a mí la pasta en conserva no me gusta. Pero estas albóndigas… no». Luego, prueba el estofado de ternera: «La pinta no es nada apetecible, pero creo que eso de la patata y el estofado y la ternera va a dar mucho juego… No es nada del otro mundo, pero si lo comparamos con las albóndigas… me quedo con este».

Por último, finaliza con las proteínas de chocolate, las cuales, según confiesa «saben demasiado a producto proteínico, pero bueno, es de chocolate y está rico», que acompaña con el bizcocho de canela, la barrita de chocolate y los chicles, que como él mismo dice, «nunca pueden faltar».