El único caso donde no tienes que dejar pasar a una ambulancia en la ciudad: «Es una pregunta de examen»

Millones de conductores se tiran a la carretera todos los días para llegar al trabajo o sus hogares. Y es necesario que las reglas de conducción se tengan claras para evitar accidentes de tráfico.

Para ello, los que se inician en la conducción deben aprender las reglas de primeras y evitar olvidarlas. Son muchos los que se están preparando para la prueba y buscan los mejores consejos. Hoy en día es más fácil con las redes sociales. Aquí, entre otros tantos, destaca el llamado Javi, profesor que acumula más de 210.000 seguidores en su cuenta de TikTok.

¿Cuándo no tienes que dejar pasar a una ambulancia?

En uno de sus últimos vídeos, Javier saca a la palestra una de las preguntas «que más confunde a los alumnos»: ¿cuándo no se tiene que dejar pasar obligatoriamente a una ambulancia? «Si estás en la ciudad, en una cola, y ves venir una ambulancia solamente con la señal luminosa, entonces estás obligado a dejarla pasar. El reglamento indica que ambas señales, luminosa y acústica, deben funcionar a la vez, pero también permite ir solamente con la luminosa».

«Ahora bien», continúa explicando, «si lo que tú ves venir es una ambulancia única y exclusivamente con la señal acústica, como eso no está reflejado en la normativa, entonces no circula correctamente y por tanto no estás obligado a dejarla pasar. Y esto es una pregunta de examen: si te dicen que viene una ambulancia detrás de ti solo con la señal acústica, la respuesta es que no te tienes que apartar».

Una vez dicho todo, Javier aparca esta cuestión de la rigurosidad: «Si en la vida real ves venir detrás de ti a una ambulancia, me da igual que lleve una u otra señal sola, me da lo mismo, se le puede haber fundido, puede ser que el sol le dé directamente y tú no lo veas, vete a saber. Si lleva la señal acústica, seguramente sea porque lleva un herido, así que déjate de tonterías y del examen y apártate enseguida a la derecha».