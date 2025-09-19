Hace el examen de conducir y suspende en el último momento: «Ojo que le cierra el paso...»

Uno de los principales objetivos de muchos jóvenes al cumplir la mayoría de edad es sacarse el carnet de conducir. No es extraño, por tanto, que internet esté llena de vídeos con consejos, trucos y ejemplos de exámenes reales que sirven de referencia para quienes están a punto de presentarse.

Sobre este tema trata una cuenta de TikTok llamada Aprobando a la primera, una autoescuela que se encarga de compartir tanto exámenes como experiencias de sus alumnos. Uno de los vídeos más comentados fue el de Lola, una estudiante que tenía el examen prácticamente aprobado y suspendió al final.

En el vídeo se observa cómo Lola conduce acompañada de su profesor mientras el examinador les ordena buscar un sitio para estacionar. La prueba transcurría sin complicaciones, por lo que todo indicaba que el aprobado estaba asegurado.

Sin embargo, en el momento de aparcar, tanto ella como el profesor se dan cuenta de que a mano izquierda hay un hueco libre. En ese instante, Lola decide cambiar de carril sin comprobar el retrovisor y le corta el paso a un coche que la estaba adelantando.

La situación, aunque desafortunada, acaba provocando que el propio profesor tenga que intervenir, cogiéndole el volante y frenando con los pedales auxiliares, lo que supone automáticamente un fallo eliminatorio en el examen.

Reacciones en los comentarios

La publicación de la autoescuela no ha pasado desapercibida y ha conseguido cierta repercusión en TikTok. A fecha de esta publicación ya acumula cerca de 14.000 'me gusta'. Como suele ocurrir, la sección de comentarios se ha llenado de usuarios debatiendo sobre quién tuvo realmente la culpa.

Entre los comentarios se puede leer: «Pobre chica, tiene todo el lado derecho para aparcar». Otro usuario escribía: «Es culpa del profesor que justo la distrae diciendo que vaya a la izquierda». Y también hay quien apunta que «el profesor no debe decir nada, debe ser el examinador el que le indique que aparque y que la chica decida dónde hacerlo por su cuenta».