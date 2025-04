Preguntan al millonario José Elías en qué invertir 100.000 euros y no puede ser más claro en su respuesta: «Esto es una cajita»

Hay algunas personas que, tras unos años, consiguen acumular una gran cantidad de dinero. Hay quienes deciden gastárselo poco a poco para tener una vida mejor en ese momento o simplemente ahorrarlo para posibles contratiempos. Otros, en cambio, prefieren invertirlo con el objetivo de conseguir un beneficio mayor en el futuro.

Sin embargo, la economía es un campo complejo y una mala decisión nos puede llevar a perderlo todo. Por ello, aquellos que se encuentran en este punto quieren hablar con los expertos con el fin de comprobar qué harían ellos para hacer crecer su patrimonio.

Para muchos, el millonario José Elías se ha convertido en todo un referente. Y es que con sus estrategias empresariales ha logrado ser una de las personas más ricas de España. Por este motivo, hay jóvenes que quieren seguir sus pasos y se ponen en contacto con él para resolver sus dudas.

En el podcast 'Búscate la vida', el hombre ha contado una de sus últimas experiencias: «El otro día una chica me dijo que tenía 100.000 euros y que quería invertirlo. Me preguntó qué haría yo». José Elías le ha respondido y no ha podido ser más claro.

La clara respuesta de José Elías a la pregunta de en qué invertiría 100.000 euros

El millonario José Elías ha sido muy sincero y ha dicho qué le parece que le hagan este tipo de cuestiones. En el podcast explica qué le contestó a la chica. «El primer consejo que le doy es que no le pregunte a nadie qué hacer con 100.000 euros. Fórmate, entérate de cómo funcionan las cosas y decide tú lo que haces, pero no me preguntes a mí», dice de manera tajante.

@dineroencorto ¿En quién confías cuando tomas decisiones de inversión? En este episodio del BLV Podcast, José Elías y Eric Ponce reflexionan sobre la responsabilidad personal al manejar dinero, especialmente al invertir. El mensaje es claro: no pongas tus ahorros en manos de otros sin antes formarte y entender el juego. Invertir no es una lotería ni cuestión de suerte: se trata de conocimiento, esfuerzo y criterio propio. ♬ sonido original - Dinero En Corto

El empresario aclara sus palabras: «Yo no tengo ningún interés en que los inviertas, pero si tuviera un interés perverso podría hacer que los perdieras. No confíes en la gente, confía en ti».

José Elías lanza un último consejo dirigido, especialmente, hacia los jóvenes. «Dejad de darle vueltas a la mierda de sentiros mal. Os están vendiendo una película que no funciona así. Esto es una cajita y hay que ponerle cosas dentro. Hay que llenarla con esfuerzo y sacrificio. Punto», sentencia.