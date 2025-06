Se pone a llorar al conocer las notas de la EBAU y la reacción de su padre emociona en las redes

El mes de junio es clave para muchos estudiantes, que descubrirán lo que les depara su futuro académico tras conocer las notas de Selectividad. Se trata de un momento de felicidad para muchas personas que alcanzan o superan las expectativas, mientras que otros se lo toman de la peor de las maneras al descubrir que su carrera soñada está más lejos que nunca por una mala calificación en la EBAU.

Grabarse reaccionando por primera vez a las notas de Selectividad se ha convertido en una auténtica tendencia en redes. Así, con la llegada de las primeras puntuaciones, son muchos los estudiantes que han querido compartir su genuina respuesta en aplicaciones de contenido como TikTok. Algunas de ellas no han tardado en triunfar en redes, donde los vídeos se han viralizado con facilidad.

Es lo que le ha sucedía en 2023 a Lucía (@luciaa.poloo), una joven que se acababa de presentar a la EBAU y que no pudo evitar las lágrimas al conocer una nota que no le sentó nada bien. Eso sí, la joven contó en todo momento con el apoyo de sus progenitores y, en concreto, de su padre, al que las redes alabaron por el gesto que tuvo con su hija.

La reacción de una joven a una mala nota en Selectividad

Fue la joven mallorquina quien compartió este vídeo, reaccionando a las calificaciones de Selectividad, que en TikTok acumula ya más de 2 millones de visualizaciones y más de 750.000 likes. En las imágenes, aparece la chica, muy inquieta, escuchando a su madre anunciando las notas, mientras su padre escucha con atención al otro lado del teléfono. «Qué patética», ha escrito en la descripción del vídeo.

La madre comienza a recitar las notas y, contra la voluntad de su hija, comienza con la calificación de Inglés, en la que Lucía ya intuía el suspenso. Sin embargo, al descubrir que había sacado un 1,5 en el examen de la lengua extranjera, la chica se queda sin palabras.

«No pasa nada», replica su madre, mientras que su padre trata de consolarla recordándole que «esto no es cómo empieza, sino cómo termina». A pesar de estas palabras de apoyo, la joven no puede evitar derrumbarse y, entre lágrimas, se rebela contra el apoyo de sus padres: «Pero ¿de qué me sirve ahora? Es que es imposible que me dé. Se supone que tenía que sacar un 6».

El gesto del padre de la estudiante sorprende a las redes

La emoción de Lucía no evitó que sus padres siguieran adelante con el recital de notas, animando a su hija en todo momento para que no pierda la esperanza: «Tranquila. Bueno, vamos a ver, seguimos», le señalaba su padre, tratando de hacerla sentir mejor a pesar del tropiezo en Inglés.

La madre continuó leyendo su nota en Historia de España, un 9,5 que hacía que la cara de la joven volviera a esbozar un halo de esperanza. «Olé mi niña», gritaba el padre de la chica al otro lado del teléfono. No sería el único sobresaliente de la creadora de contenido, que también conseguiría un 9,5 en Matemáticas, además de otras calificaciones como un 6,5 en Lengua Catalana, un 8,5 en Lengua Castellana, un 8,5 en Biología y un 7 en Química.

A pesar de sus buenas calificaciones, Lucía mantuvo el gesto serio por la mala calificación en Inglés, que podría haber truncado sus ganas de estudiar lo que quería. «Que las notas están súper bien, solo hemos fallado en una», le insiste su padre, al que las redes han alabado por su apoyo a la pequeña. «Qué mono es, qué bien me cae tu padre», escribieron muchos usuarios entre los miles de comentarios que tiene el vídeo.