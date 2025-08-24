Pide 400 euros a cada invitado para asistir a su boda y al final no acude nadie: «No lo entiendo»

Las bodas son uno de esos eventos en los que reinan el disfrute y la alegría. Aunque hay muchos tipos, en la mayoría de ella los novios invitan a sus familias, amigos y seres queridos para que les acompañen en un día tan especial en el que dos personas se unen por amor.

Por lo general, las bodas han alcanzado un nivel en el que cualquier detalle es poco, pues ya no solo se contratan servicios como banquete, barra libre, fotógrafos, músicos o DJs, si no que hay un gran número de elementos a tener en cuenta para que el día sea tan perfecto como se ha soñado.

Desde las flores ideales para la ceremonia y el banquete, los recuerdos que se llevarán los invitados, los complementos ideales y más originales para la fiesta, el baile de los novios, preparar un picoteo para después de la barra libre, dar un detalle a los niños pequeños que van a la boda y un largo etcétera.

Todo esto, además de asegurar el confort de todos los asistentes y hacer que los protagonistas de la boda estén tranquilos, también supone un elevado coste que los novios y sus familias suelen asumir. Sin embargo, también existe una norma no escrita en la que los invitados deben hacer una aportación económica para quienes se casan, ya sea a través de una transferencia bancaria o poniendo dinero en un sobre, aunque también hay quien opta por realizar un regalo de gran valor.

La cantidad que se entrega es algo personal, aunque en nuestro país, por ejemplo, no suele estar bien visto que se pague menos que lo que costaría 'el cubierto', es decir, lo que pagan los novios por cada invitado a comer o cenar, con sus correspondientes extras como las copas o la 'recena'. Sin embargo, esta costumbre parece que cada vez se va excediendo más y muchas personas no están dispuestas a pagar tal cantidad de dinero por ir a una boda, sobre todo cuando quien se casa no es alguien cercano.

Cobra 400 euros de entrada a los invitados de su boda

Al respecto de este tema se ha hecho viral el caso de unos novios de Estados Unidos, en Houston, pues la pareja pedía a cada invitado que pagase 450 dólares por ir a su boda, es decir, unos 400 euros por persona. Ante esta propuesta, ningún invitado a aceptado pagar tal cantidad como precio por entrada a este enlace.

Hassan Ahmed, el novio, ha contado lo ocurrido en su canal de TikTok, que se ha hecho viral en poco tiempo ante la actitud del hombre al ver que ningún invitado iba a ir a su boda: «Todas las personas a las que hemos invitado han rechazado la invitación» cuenta indignado viendo que nadie está dispuesto a pagar los 450 dólares que pedían. El motivo de cobrar ese dinero es intentar recuperar algo de lo que les va a costar el evento a los novios.

Además, según ha contado, la boda les cuesta unos 200.000 dólares (más de 178.000 euros) y ya habían pagado por adelantado el vestido de novia o la tarta. «Una boda como esta no es barata. Pagas 1.000 dólares por unas entradas para un concierto de Beyoncé o Chris Brown, pero cuando te invitan a una boda con amigos y familiares, ¿no puedes pagar la entrada? No lo entiendo», se queja Hassan.

Aunque el vídeo acumula casi un millón de reproducciones, los comentarios están desactivados, probablemente ante la estupefacción de los usuarios de la red social china sobre la historia de la pareja que ha pedido 400 euros a cada invitado solo por acudir a su boda.