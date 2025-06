Pedro Ruiz opina sin tapujos sobre el uso de pinganillo en la Conferencia de Presidentes: «No parece un tema de...»

El uso de lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebra este viernes en Barcelona, ha desatado la polémica en las últimas horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido por primera vez el uso de estos idiomas en este acto, algo que ha justificado esta misma mañana: «Es la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad de un gran país como es España».

Esta decisión no ha gustado a todos los asistentes, que han criticado duramente que se deban emplear pinganillos para entender las intervenciones de algunos de los políticos. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que no sólo mostró su desacuerdo este pasado jueves, sino que también aseguró que no escucharía la traducción de sus homólogos en País Vasco y Cataluña si empleaban el euskera o el catalán.

«Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré o por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos», aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid en el día de ayer tras ser preguntada por este asunto.

Una amenaza que finalmente ha cumplido Ayuso, que ha decidido levantarse de la sala cuando Imanol Pradales comenzaba su intervención en euskera. La dirigente madrileña abandonó la sala durante casi media hora, el tiempo que duraron las intervenciones del lendakari y la del socialista Salvador Illa, que hizo su discurso en catalán.

Este gesto de la dirigente de la Comunidad de Madrid ha sido calificado por el Ejecutivo vasco como una «intolerable la falta de respeto» de Ayuso «hacia el euskera». De hecho, han señalado que la inclusión de las lenguas cooficiales en una conferencia de presidentes no era más que «un avance democrático y un ejercicio de respeto a la pluralidad lingüística del Estado».

Pedro Ruiz opina sin tapujos sobre el uso de pinganillo en la Conferencia de Presidentes

Los dos gobiernos autonómicos afectados, así como los detractores del uso del pinganillo en la Conferencia de Presidentes, no han sido los únicos que han hablado sobre lo sucedido. Además de la prensa, quien también ha comentado este asunto ha sido Pedro Ruiz, todo un seguidor de la actualidad política española.

El actor catalán, que suele dar su opinión de lo sucedido en la palestra informativa, ha reaccionado a través de su cuenta de X (antes Twitter) a la polémica surgida en torno al uso de las lenguas cooficiales. «Hacer del uso del pinganillo un asunto crucial en la conferencia de Presidentes Autonómicos no parece un tema de primer orden», ha comenzado diciendo el presentador.

Hacer del uso del pinganillo un asunto crucial en la conferencia de Presidentes Autonómicos no parece un tema de primer orden. Pero ya todo es... !el fin del mundo! No se abandona la exageración. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 6, 2025

Pedro Ruiz ha insistido en que, aunque considera que esto no debería ser tan importante a nivel informativo, «ya todo es el fin del mundo» a ojos de los políticos. «No se abandona la exageración», ha lamentado el presentador a través de sus redes sociales.