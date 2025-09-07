Las 10 palabras más comunes de origen japonés que utilizamos en castellano

En un mundo cada vez más globalizado, las lenguas se enriquecen constantemente con nuevas palabras provenientes de otras culturas. En ese sentido, el castellano, además de su herencia latina, ha adoptado una gran cantidad de términos de diversas lenguas a lo largo de los siglos, como los vocablos de origen japonés. A día de hoy, el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) recoge 59 palabras provenientes del idioma nipón, algunas de las cuales ya se usan con total naturalidad en nuestro día a día.

Soja

Uno de los casos más populares es el de la palabra 'soja', que proviene del japonés 'shōyu'. Esta planta, que ha sido cultivada en China durante más de 5.000 años, es hoy una pieza clave en la alimentación mundial que no solo se usa en alimentos tradicionales, sino también en productos modernos de que se consumen en todo el mundo.

Kimono

La palabra 'kimono', que proviene de 'kiru' (vestir) y 'mono' (cosa), significa literalmente 'cosa para vestir'. En español, se utiliza para referirse a la vestimenta tradicional japonesa, una prenda larga con mangas amplias y un cinturón.

Futón

Por otro lado, los términos relacionados con la cultura tradicional japonesa, como 'futón', también han encontrado su lugar en nuestra lengua. El futón es una cama tradicional japonesa que se despliega sobre el tatami y, al ser plegable, permite liberar espacio en la habitación durante el día.

Manga

El manga, uno de los grandes fenómenos culturales japoneses, también ha traspasado fronteras. La palabra, acuñada por el artista Hokusai Katsushika, combina los caracteres 'man' (informal) y 'ga' (dibujo) y hoy en día se utiliza para referirse a los populares cómics japoneses.

Zen

Otra palabra japonesa que ha arraigado en el español es 'zen'. El término, que proviene de la palabra china 'chánnà' y del sánscrito 'dhyāna', hace referencia a una corriente del budismo que busca la comprensión directa de la mente a través de la meditación. Su influencia ha sido tan profunda que la palabra zen se utiliza no solo en contextos religiosos, sino también en el ámbito de la vida cotidiana para referirse a estados de calma o concentración.

Origami

La palabra 'origami', que designa el arte de doblar papel, es otro ejemplo de cómo el español ha absorbido términos extranjeros. Aunque en España también se utiliza la palabra 'papiroflexia', el término japonés es mucho más conocido y utilizado en varios países de habla hispana.

Biombo

Otros términos, como biombo, que deriva del japonés 'byōbu' y cuyo significado es 'protección contra el viento', también tienen sus raíces en el la lengua nipona, aunque en la actualidad se refieren a pantallas plegables utilizadas para dividir espacios.

Tsunami

Por supuesto, no podemos olvidar el término 'tsunami', una palabra ya familiar en el vocabulario global debido a los desastres naturales que han afectado a diferentes partes del mundo. Esta palabra japonesa se traduce literalmente como 'ola en el puerto' y describe este fenómeno natural tan devastador.

Karaoke

En un ámbito más lúdico, el karaoke también se ha vuelto una parte común del ocio moderno. Este término proviene de la unión de 'kara' (vacío) y 'oke' (orquesta), y hace referencia a la música que se reproduce sin voz para que los aficionados puedan cantar sobre ella.

Emoji

Finalmente, la palabra emoji representa cómo la cultura y la tecnología japonesas han influido en el mundo contemporáneo. Este término combinan los términos 'e' (dibujo) y 'moji' (carácter escrito), son un componente esencial de la comunicación digital moderna.