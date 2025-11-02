La moneda con la cara de Franco que puedes tener en casa y está valorada en más de 35.000 euros

La numismática, la afición por coleccionar monedas, ha ganado terreno en los últimos años convirtiendo antiguas piezas en auténticos tesoros. En muchas casas existen pequeñas fortunas ocultas, monedas antiguas que, por su rareza o estado de conservación, alcanzan cifras astronómicas en ... el mercado.

El precio de las monedas de colección no depende únicamente de su antigüedad, sino de una combinación de factores que potencian su atractivo para los coleccionistas y que pueden elevar o reducir su valor. Entre los elementos más importantes que afectan el precio de una moneda se encuentran su rareza, estado de conservación, demanda en las casas de subastas y su historial de precios.

Una de las piezas más codiciadas en la actualidad es la moneda de 5 pesetas con la imagen de Francisco Franco, emitida en 1949, que puede llegar a valer hasta 36.000 euros en subastas. Esta moneda, debido a su escasez y su gran demanda entre los coleccionistas, ha alcanzado valores que oscilan entre los 12.000 y 36.000 euros, convirtiéndose en una pieza muy deseada en el mercado numismático. El motivo detrás de su elevado precio reside en la baja cantidad de ejemplares conocidos, ya que se estima que solo existen 14 monedas de este tipo en todo el mundo, lo cual las convierte en una verdadera rareza. A modo de ejemplo, en el año 2011, una de estas piezas fue subastada por 36.000 euros, un precio que sigue siendo referencia en el sector.

La moneda de 5 pesetas de 1949

El ejemplar de 5 pesetas con el rostro de Franco tiene una historia singular ya que su rareza y creciente demanda en el mercado la han convertido en una pieza muy codiciada. No obstante, no cualquier moneda de este tipo alcanza tales precios. Solo las piezas que han logrado mantener un excelente estado de conservación y que retienen su color y brillo original son las que suelen alcanzar los valores más elevados.

Además, al tratarse de una moneda con un bajo número de unidades en circulación, su valor puede aumentar en gran medida en el futuro. Este fenómeno no es único en el caso de la moneda de Franco, sino que se repite con otros ejemplares, que suelen ser considerados como una inversión a largo plazo.

Para aquellos que posean una de estas piezas en sus hogares, es importante recordar que su valor puede depender en gran medida de su estado. Las monedas bien cuidadas, con pocos signos de desgaste y resguardadas del paso del tiempo, siempre atraerán a los coleccionistas dispuestos a pagar una fortuna por ellas.