El método de Toni Nadal para tener la mentalidad de un campeón y huir del positivismo tóxico: «Hoy los jóvenes tienen poco aguante»

Fue una figura clave en el ascenso de la leyenda del tenis español, acompañando a Rafael Nadal durante casi tres décadas en su camino hacia los 22 títulos de Grand Slam. Y es que desde que le lanzara su primera pelota de tenis a su sobrino a los tres años, Toni Nadal (Manacor, 1961) pudo ver que había algo diferente en el que a día de hoy es uno de los más grandes deportistas de la historia.

Así lo cuenta en el exitoso podcast de 'Nude Proyect', donde habla largo y tendido sobre su relación profesional con el balear así como otros asuntos relacionados con el mundo del deporte.

El mentor y exentrenador del mejor tenista español de todos los tiempos cree que la receta de resistir, luchar y sobrevivir a los momentos más difíciles es fundamental para poder tener éxito en el deporte, y en la vida. Autor del libro 'Todo se puede entrenar' y hoy conferenciante de charlas dirigidas a entrenadores, jóvenes y empresas, reflexiona durante la charla sobre el carácter que llevó a Nadal a ser un ejemplo de resiliencia, superación y resistencia ante la adversidad. «Los hábitos crean el carácter», sostiene el preparador español, que critica que los jóvenes actuales sean demasiado frágiles y huye de las frases 'buenrollistas' de la actualidad.

«La frustración se repite mucho entre los jóvenes de hoy en día porque tienen muy poca capacidad de aguante. Vivimos en un mundo donde las cosas se tienen que conseguir rápidamente y que el bien principal es pasárnoslo bien», reflexiona Nadal, que ahonda que en la actualidad se lleva lo políticamente correcto y un exceso de sobrevaloración. «Tenemos que decir a todo el mundo lo que le gusta, y cuando te crees mejor de lo que realmente eres...Yo le puedo decir a mi hijo que es muy bueno, pero si sale a jugar a una pista y le dan una paliza...», indica.

La realidad comprendida de Rafa Nadal y el ejemplo ante Roger Federer en Montecarlo

El exentrenador de Nadal cuenta que su sobrino aceptaba la realidad, y luego trabajaba para modificarla, y pone de ejemplo una ocasión en la que antes de una final en Montecarlo frente a Federer, le comentó que éste era mejor en todo, pero que había que buscar una solución.

«Le dije que le podía engañar, pero que el suizo no lo iba a hacer en la pista», sentencia el preparador balear, que apunta que no se puede partir de un principio equivocado. «Debemos aceptar la realidad, y a partir de ahí, diseñar una buena estrategia», sostiene el ahora conferenciante. Cabe recordar que Nadal ganó las tres finales de Montecarlo que jugó ante Federer, en tierra batida, y dominó el mano a mano ante el helvénito: 24 triunfos frente a 16.

«Los mensajes positivos al jugador lo que de verdad eleva es el autoengaño; debemos aceptar la realidad y poder modificarla» Toni Nadal Ex entrenador de Rafa Nadal

Toni Nadal y la receta del éxito que huye del 'Just do it' de Nike: «No siempre puedes»

«Entre lo políticamente correcto y que ultimamente los consejos de los psicólogos son que hay que dar mensajes positivos, que eleven el autoestima del jugador y demás, lo que eleva de verdad es el autoengaño. Así no se va a ningún sitio. Saber siempre que no es el 'Just do it' que decía Nike. Si quieres no necesariamente puedes. Si Djokovic o Alcaraz quiere ganar Roland Garros y Sinner también, uno no va poder. Hacer las cosas bien no nos garantiza el éxito, pero hacerlas mal casi siempre te garantiza el fracaso.

Toni Nadal reconoce haber sido una dificultad para su sobrino, que se coló entre los 100 mejores del planeta con apenas 16 años, siendo siempre un entrenador exigente, y en ocasiones, demasiado duro. «Rafa ha sabido toda la vida que se dedicaba a pasar una pelota por encima de la red, y ha entendido siempre que es un tipo normal, nunca ha sobrestimado su ego».