Una maquilladora profesional explica el mayor error que la gente comete al maquillarse: «No creo que entiendan...» Tiffany muestra las diferencias entre dos productos de cosmética muy populares

Las personas que se maquillan seguramente habrán pasado muchas horas frente al espejo haciendo pruebas sobre el resultado final de sus toques de rímel y barra de labios para tener un aspecto reluciente. El mercado, además, está lleno de nuevos productos. Quién si no conocía hace décadas los iluminadores, los correctores o los múltiples productos para mostrar una piel sin imperfecciones.

En todo caso, este mundo está lleno de trucos para sacar el máximo potencial a tu imagen y los infinitos tutoriales que existen en redes sociales no hacen más que ayudar a quienes se maquillan. Ahora, una maquilladora profesional con 15 años de experiencia ha explicado uno de los errores que detecta más a menudo y ha dado un valioso truco a muchas.

Ella es Tiffany Lumpkin, que se define como «educadora de belleza de televisión y cine» y que tiene una cuenta de TikTok (@tiffanylumpkin) muy seguida por sus consejos. Hace unas semanas quiso mostrar el «mayor error» que ve como maquilladora y el vídeo supera ya los 1,2 millones de visualizaciones.

«No entienden»

Tiffany habla de la diferencia entre un 'setting spray' y un 'fishing spray'. Ambos productos son habituales en las tiendas de cosmética e imagen personal y se suelen comprar indistintamente como fijadores. «Muchas personas se enfadan cuando el 'setting spray' no funciona porque creo que realmente no entienden lo que hace», confiesa ella.

@tiffanylumpkin Ignore the label and focus on ingredients 🤍 Subscribe to my newsletter for the full breakdown ♬ original sound - Tiffany Lumpkin

Así, la experta pone énfasis en que estos aerosoles «están destinados a hidratar el maquillaje» y, tras mostrar algunos modelos de distintos precios, remarca que sirve par «reparar rápidamente la piel oxidada». En este sentido, Tiffany deja claro que estos productos, elaborados básicamente con agua, no están pensados «para alargar el maquillaje». «No son resistentes al agua ni al sudor», incide.

En el lado opuesto, la 'tiktoker' recuerda que el 'fixing spray' está «basado en alcohol» y muestra el fijador en concreto que ha llegado a usar Beyoncé en alguna de sus giras. «Es genial para los artistas, para las bodas... y si quieres hacer resistente tu maquillaje y que sea impermeable al sudor», remarca la experta.

Tras exponer las diferencias en su uso, Tiffany también recuerda que el 'fixing spray' cuenta con mucho alcohol e ingredientes como el butano o el carbonato de magnesio. Miles de personas han agradecido su clara explicación: ha recibido, por el momento, más de 105.000 reacciones y unos 2.000 comentarios.