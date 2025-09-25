Una madre española en Alemania explica las diferencias de la maternidad en ese país: «Todo son consultas privadas»

Vivir un embarazo en un país diferente al propio puede ser una experiencia tan enriquecedora como desafiante. Por un lado, puede ofrecer acceso a sistemas de salud distintos, tal vez o no con mejores recursos, tecnología o un enfoque más humanizado del parto. Sin embargo, también implica adaptarse a nuevas costumbres, protocolos médicos desconocidos y, en muchos casos, a un idioma diferente, lo que puede generar inseguridad o dificultad para comunicarse con el personal de salud y entender claramente las indicaciones médicas.

Desde el punto de vista emocional, la distancia con la familia y el entorno cercano puede volverse especialmente difícil durante el embarazo, una etapa en la que muchas personas buscan apoyo y contención. No tener a mano a la madre, hermanas, amigas o figuras familiares de confianza puede hacer que algunas gestantes se sientan solas o más vulnerables. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para construir nuevas redes de apoyo, conocer a otras madres migrantes o conectarse con comunidades locales que ofrecen acompañamiento y recursos. Una futura madre española comparte sus opiniones en un vídeo de TikTok sobre las diferencias entre tener una sanidad pública en España y la sanidad privada de Alemania y lo que cuenta es llamativo.

Las diferencias clave entre ambos países

A la hora de hablar de las diferencias en el embarazo entre Alemania y España, este española, destaca que es su segundo bebé y lo primero que le llamó la atención es que en Alemania cuando estás embarazada te diriges a un ginecólogo que eliges tú, porque en el país germano no existe ese concepto de seguridad social. «Todas son consultas privadas y tú eliges dónde quieres ir. Luego tú vas a tu ginecólogo, te dan una especie de cartilla de embarazo, y ahí tienes citas todos los meses«, señala.

También apunta que en Alemania hacen, de manera completamente gratuita, el test de ADN fetal. «Solamente tienes que pagar a lo mejor 20 euros si quieres saber el sexo y si quieres que también se analice el tema de las enfermedades muy raras», indica. En cambio, en España, primero tuvo que coger cita con la matrona en el centro de salud y esa matrona luego le dio cita para tres ecografías que se hacen en los diferentes trimestres. «Y en otro centro también con la Seguridad Social, se hace el cribado del primer trimestre y del segundo trimestre, cosa que no pasa en Alemania», añade.

Además esta española cuenta que, en Alemania, eliges el hospital en el que vas a dar a luz e incluso tienes la posibilidad de tener una habitación de familia en el que se puede quedar también tu pareja a dormir. «Esto te cuesta entre unos 100 y 200 euros la noche dependiendo del hospital al que vayas», describe.

Un tema que merece una mención aparte es que te dan una comida caliente al día. «Después, para el desayuno y la cena digamos que es lo mismo. Algunos hospitales tienen buffet, pero la comida viene a ser un pan con queso o con embutido y nada más.

Sin embargo, los internautas han respondido al vídeo de manera desigual. Señalan que en Alemania sí te dan tres comidas al día o están los que consideran que la sanidad española es destacable en comparación con diferentes países.

Pese a estas diferencias, vivir el embarazo en otro país también puede enriquecer la experiencia al permitir adoptar nuevas perspectivas sobre la maternidad. Puede ser una puerta para descubrir prácticas culturales distintas relacionadas con el cuidado prenatal, el parto y la crianza. Esta mezcla de culturas puede influir positivamente en la manera en que se cría al futuro bebé, integrando valores, tradiciones y aprendizajes de ambos mundos.