Una italiana en España habla alto y claro de las playas de nuestro país: «Aquí tienes que pagar por ir»

A diario en las redes sociales nos encontramos con distintas realidades sin tener que viajar a ningún sitio, simplemente haciendo un click en la pantalla de nuestro teléfono móvil. Este es el caso de aquellos que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos, ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje allá donde residen, o establecer algunas diferencias con el lugar al que han ido a parar, en comparación con el propio.

La creadora de contenido italiana Simona, que en redes sociales es conocida como @simona.marbella, ha querido mostrar las diferencias que ha descubierto entre Italia y España durante su larga estancia en Marbella. Dos países que es habitual considerar como hermanos, o primos hermanos, debido a sus similitudes culturales, lingüísticas y geográficas.

Comparten profundos lazos históricos que ese remontan al Imperio Romano, sus lenguas tienen un origen común en el latín, y sus culturas muestran una gran afinidad en aspectos como la gastronomía, la arquitectura y el estilo de vida. Además, ambos países son miembros de la Unión Europea (UE), lo que refuerza sus estrechas relaciones bilateral.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística español (INE), en España residen más de 325 mil personas con pasaporte italiano, un crecimiento exponencial si tenemos en cuenta que, hace tan sólo 25 años, eran unas 24 mil.

Una italiana viviendo en España desvela las diferencias que ha encontrado con su país

«El mar, y esta diferencia es muy difícil para mí; porque Italia tiene un mar super bueno y España también», dice la joven creadora de contenido, que no obstante, si tiene que elegir, apunta que «es mejor el mar de Italia que el de España». Dice Simona que «es mejor por la calidad del mar, del agua, porque, por lo que yo he visto, es más limpia y más cristalina la de Italia y se ve el fondo del mar», indica.

No obstante, pese a la situación que explica en la grabación, la italiana apunta que prefiere las playas de España, por su longitud y su gratuidad. «Son aquí más grandes, hay más espacio, y en Italia no tanto, encima en Génova tienes que pagar para ir a la playa».

Por otro lado otra de las diferencias que destaca Simona está en los transportes. Dice la chica que prefiere las conexiones de España a las de Italia ya que suelen sufrir los efectos de las obras, mientras que en España están «bien conectadas, hay menos trabajos y son gestionadas mejor». Esto último es algo muy discutible a la vista de las últimas incidencias en Renfe.