Un joven que vive en Suiza ahorra más de 10.000 euros en tan solo cinco meses y explica cómo lo ha logrado: «Todos los trabajos...»

Son muchos los españoles y ciudadanos de otras partes del planeta que en los últimos años han decidido mudarse a Suiza. Se trata de un destino muy atractivo, a pesar de su elevado coste de vida.

Suiza es un país que destaca por estar ubicado en un entorno natural privilegiado, por su seguridad y por ofrecer un sistema educativo de primer nivel. Además, este territorio puede presumir de tener algunos de los salarios más altos del mundo y una tasa de desempleo muy baja. Todo ello hace que la gente pueda residir cómodamente y ahorrar.

Esto mismo es lo que confirma Ale Lupidi, un argentino que ha vivido durante alrededor de un año y medio en un pueblo suizo. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok asegura que ha ganado 12.000 dólares, es decir, más de 10.000 euros, en tan solo cinco meses. ¿La clave? Alojarse en esta localidad.

El pueblo de Suiza en el que es posible ahorrar más de 10.000 euros en solo cinco meses

Ale Lupidi asegura que ha logrado ahorrar en tan solo cinco meses alrededor de 12.000 dólares. Pero la pregunta es: ¿cómo lo ha hecho?

El argentino cuenta que durante un año y medio ha vivido en un pueblo de Suiza llamado Samnaun. El chico explica cuáles son las ventajas de residir en este municipio. En primer lugar, señala que no hace falta hablar alemán. «Al ser tan pequeño y alejado, con que sepas inglés te van a contratar», comenta.

Por otro lado, indica que es limítrofe con Austria. «Lo que necesites te lo vas a comprar allí por la mitad de precio y, además, cobrando el sueldo suizo», sostiene.

Otro de los aspectos que valora es que es 'tax free'. «Esto significa que no tiene impuestos. Perfumes, alcohol, cigarrillos... todo vale lo mismo que en España más o menos», afirma. Por último, detalla cómo son los empleos: «Al estar en la montaña, los trabajos vienen con alojamiento y comida».

No obstante, Ale Lupidi dice que no todo es tan positivo. «Es un lugar en el que no hay muchas cosas para hacer. Es para ir en pareja, hacer dinero e irte», lamenta. Asimismo, considera que «no hay gente de Latinoamérica». «Las únicas personas con las que vas a poder hablar español son algunos españoles», concluye.