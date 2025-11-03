Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 3 de noviembre

Jon Hernández, experto en IA, sobre el error que comete mucha gente al realizar búsquedas en ChatGPT: «No sirve para eso»

Aún existen malentendidos sobre cuál es su función real y cómo puede emplearse de manera eficaz para obtener mejores resultados

¿Pueden las conversaciones con la IA producirnos psicosis? Esto es lo que dice la ciencia

Jorge Herrero

Madrid

La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta limitada a ámbitos especializados para convertirse en un componente habitual de la vida cotidiana. Está presente en los teléfonos móviles, en los sistemas de los automóviles, en los electrodomésticos y, de forma ... especialmente evidente, en los asistentes conversacionales. En ese sentido, plataformas como ChatGPT han pasado a ser utilizadas por millones de personas alrededor del mundo de manera diaria, tanto para resolver dudas como para redactar documentos, planificar tareas o acompañar procesos educativos. Sin embargo, aún existen malentendidos sobre cuál es su función real y cómo puede emplearse de manera eficaz para obtener mejores resultados.

