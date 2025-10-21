Suscribete a
Chat GPT lanza el navegador «Atlas» para competir con Google

Este navegador ofrece la posibilidad de dejar que el asistente de IA se encargue de la navegación, controle el cursor y realice acciones concretas como reservar un vuelo, rellenar un formulario o editar un documento

ChatGPT lanza el navegador «Atlas» para competir con Google
ChatGPT lanza el navegador «Atlas» para competir con Google REUTERS

AFP

OpenAI, creador del Chat GPT, anunció el martes el lanzamiento de su navegador de búsqueda «Atlas», que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.

«Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno ... al Chat GPT», declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo.

Descarga la app