Un inversor inmobiliario comparte la cláusula que debes añadir cuando alquilas un piso: «Nunca firmes sin ella»

A la hora de alquilar una vivienda, no basta con fijarse solo en el precio o en la ubicación. Hay una serie de aspectos legales que conviene revisar con lupa antes de firmar.

Sobre este tema ha hablado recientemente en TikTok el inversor inmobiliario @sergioexcellencecircle, un experto que comparte consejos sobre inversión y cuestiones legales del sector. En uno de sus vídeos más recientes advierte de un error muy común a la hora de firmar un contrato tanto si eres el arrendador como el arrendatario.

El experto señala que nunca deberías firmar tu contrato sin revisar si aparece la cláusula sobre la renuncia —o no— al derecho de adquisición preferente. Se trata de un punto legal que, en contratos largos de cinco años o más, puede ahorrarte más de un dolor de cabeza. Y es que «nunca sabes las vueltas que da la vida» y, en ese tiempo, pueden ocurrir muchas cosas, incluida la venta del piso.

Si eres propietario y no incluyes esta cláusula, el día que quieras vender necesitarás el consentimiento por escrito del inquilino. Un trámite que, según Sergio, puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza y retrasar o incluso frustrar la operación.

¿Qué ocurre si eres el inquilino?

En cambio, si eres inquilino, aceptar esta cláusula significa renunciar a tu derecho a comprar el piso en caso de que se venda por debajo del valor de mercado. Y eso puede suponer perder una oportunidad única. En ventas «a rentabilidad», explica Sergio, es habitual que el precio final sea inferior al de mercado, lo que podría permitirte adquirirlo en condiciones muy ventajosas.

La recomendación final del experto es que, antes de firmar, ambas partes negocien este punto con transparencia. Así, propietario e inquilino se cubren frente a posibles conflictos y evitan sorpresas desagradables en el futuro.