Una inglesa que vive en España lanza un mensaje a todos los camareros de nuestro país que hacen esto: «Me encanta»

España es un país muy admirado en todo el mundo por su inigualable gastronomía, su rica cultura y su buen clima. Todos estos atributos convierten al país ibérico en uno de los más visitados del mundo, escogido también por muchos expatriados como residencia temporal.

Es el caso de la usuaria de TikTok @annainespana, una británica que lleva viviendo diez meses en Madrid y se dedica a compartir en redes su vida diaria en la capital. En uno de sus últimos vídeos, la joven usuaria ha compartido todo lo que más le gusta de su nueva vida en España.

Lo primero que explica Anna es que le encanta que en el país ibérico sea «muy normal» ver gente cariñosa por la calle. Según cuenta, cuando pasea por el parque siempre ve parejas en público besándose y dándose abrazos. «Me encanta esta forma de vivir», asegura la joven, que se pregunta por qué no es tan normal en Inglaterra.

Acto seguido, desvela otra de las ventajas que según ella tiene España: «Nunca he tenido que esperar un tren, el transporte público es buenísimo«, asegura Anna, que bien es cierto que después se plantea que quizá es porque vive en Madrid. De todos modos, subraya que si quiere ir un fin de semana a Barcelona, «sabe que el transporte público será puntual».

Lo que más le gusta de España: «Me encanta»

Por último y más importante, la usuaria destaca que en las tiendas y en los restaurantes, la gente siempre está dispuesta a hablarle en Español a pesar de saber inglés. Según ella, eso le encanta porque le permite practicar el idioma a pesar de que la conversación sería mucho más fluida de la otra forma.

«Si estoy cenando con una amiga británica en Madrid, viene el camarero y nos atiende en inglés, siempre que yo respondo en español automáticamente cambia al español. Eso me encanta, porque siento que en otros países europeos siempre quieren hablar inglés, no se si por educación o para practicar ellos, pero a mi me gusta mucho poder practicar el español«.

Reacciones a la publicación

La publicación de Anna ha ganado cierta notoriedad en redes, y acumula a fecha de esta publicación algo más de 3.000 'me gusta'. En el apartado de comentarios la gente destaca sobre todo su actitud positiva y dispuesta a aprender, puntualizando en que no todos los extranjeros que vienen a España son iguales que ella.

«A mí lo que me encanta es que tú quieras hablar en español. Tengo vecinos que llevan viviendo aquí más de 40 años y no saben decir buenos días», apunta una usuaria. En la misma línea, otro destaca: «Lo raro es que alguien británico hable otro idioma que no sea el inglés. Enhorabuena, hablas fenomenal».