Risto Mejide, tajante tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez y la dimisión de Santos Cerdán del PSOE: «Nos mean y dicen que llueve»

«El PSOE y yo no debimos confiar en él». Con estas palabras se expresó este jueves 12 de junio el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde Ferraz, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización de los socialistas por su implicación en el 'caso Koldo'.

En la comparecencia, el líder del Ejecutivo ha pedido «perdón a la ciudadanía y especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE», y ha anunciado una reestructuración de su dirección así como una auditoría externa sobre las cuentas del partido.

«Aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente», ha zanjado el líder socialista, antes de advertir que descarta un adelanto electoral.

Una palabras que no han convencido a mucha gente, entre ellos al presentador de televisión, escritor y publicista español Risto Mejide, que se mostró tajante en la red social X, antes Twitter.

Risto Mejide responde a Pedro Sánchez tras su rueda de prensa en Ferraz

«Asumir responsabilidades significa reconocer que no te has enterado de nada y actuar en consecuencia. ¿De qué sirve reestructurar y auditar si quien dirige y lidera no se entera de lo que hacen sus más directos colaboradores? Nos mean y dicen que llueve. En fin», criticó el presentador de 'Todo es mentira' en la plataforma digital, en la que continuó con su indignación con algunos mensajes más.

Asumir responsabilidades significa reconocer que no te has enterado de NADA y actuar en consecuencia. De qué sirve reestructurar y auditar si quien dirige y lidera no se entera de lo que hacen sus más directos colaboradores?? Nos mean y dicen que llueve. En fin. — Risto Mejide (@ristomejide) June 12, 2025

«No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada. Tenías que elegir buenos Secretarios de Organización. Y no lo hiciste. Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer«, ha dicho el publicista, que concluyó su mensaje en la red social con un «ahora, o dimites y asumes tu incompetencia para hacerlo, o te estás riendo de los ciudadanos. Todo lo demás, postureo insultante. Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contricción».