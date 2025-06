Gonzalo Miró vaticina lo que va a pasar en el PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán: «Es solo el principio»

La dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE ha generado muchas reacciones en las últimas horas. El hasta ahora número 3 del partido renunció este pasado jueves a todos sus cargos después de que saliera a la luz un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En él, se desvelaban mensajes que podrían relacionarle con el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con una serie de adjudicaciones de obra pública.

Tras conocer este abandono, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó una rueda de prensa para pedir perdón a la ciudadanía por haber confiado en el político navarro. «Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán», afirmó el líder socialista, que anunció también que pondría en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE.

El secretario general del partido también descartó convocar unas elecciones adelantadas próximamente, a pesar de la insistencia de la oposición. «No va a haber hasta 2027, esto no va de mí, ni del PSOE ni de los diputados, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país», justificó el presidente en esta comparecencia ante los medios.

Pido disculpas a toda la ciudadanía, a los militantes y simpatizantes del PSOE.



No existe la corrupción cero. Pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce.



Seguiré trabajando por lo que siempre he defendido: la política limpia y la regeneración democrática. pic.twitter.com/ynZGk2ftGs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 12, 2025

Desde que Pedro Sánchez saliera a dar la cara tras las acusaciones contra el hasta ahora número 3 del PSOE, son muchas las tertulias políticas y de actualidad en las que se ha debatido sobre este asunto. Así lo hicieron también este pasado jueves en la emisión de 'Más Vale Tarde', el programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta, donde los contertulios también dieron su opinión sobre lo sucedido.

Gonzalo Miró tiene claro lo que va a pasar en el PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán

Uno de los colaboradores más críticos con la gestión del Gobierno fue Gonzalo Miró, que hasta ahora había sido fiel defensor del presidente del Gobierno y sus políticas. Durante su participación en el espacio, el tertuliano no dudó en opinar sobre la publicación del informe de la OCU y las acusaciones contra el que fuera secretario de Organización del PSOE.

«Lo de Santos Cerdán me parece tremendo», comenzó diciendo Miró, considerando que lo sucedido era algo «para analizar largo y tendido». «Entiendo que, además, será solo el principio porque me imagino que todavía saldrán más cosas y no creo que quede aquí», vaticinaba el presentador de televisión.

Iñaki López decidía preguntarle entonces por la comparecencia de Pedro Sánchez y su opinión sobre las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno. «Me han parecido escasas», sentenciaba Gonzalo Miró, muy crítico con el papel del líder socialista tras las acusaciones de corrupción que han salpicado a su partido.

«Yo creo que todavía no saben muy bien por dónde va a salir. Me da esa sensación. También creo que esto con una auditoría no se va a solucionar», ha concluido el colaborador de televisión tras escuchar las declaraciones del presidente.