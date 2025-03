¿Con qué frecuencia debemos lavar nuestros vaqueros? El CEO de Levi's da la respuesta

En el mundo de la moda y su cuidado, la frecuencia con la que debemos lavar nuestros pantalones vaqueros se ha convertido en un tema de debate que ha dividido a la población mundial. Mientras algunos abogan por mantener la frescura y la pulcritud a través de lavados frecuentes, otros, influenciados por la perspectiva eco-friendly y la resistencia de las fibras del vaquero, sugieren que menos lavados podrían ser la clave. En ese sentido, el CEO de Levi´s, Charles 'Chip' Bergh, ha revelado, una vez más, la frecuencia con la que deberíamos lavar nuestros vaqueros para no dañarlos.

No es la primera vez que Charles 'Chip' Bergh deja claro que, para él, nunca deberíamos lavar nuestros pantalones vaqueros. Ya que hace varios años hizo una impactante confesión al asegurar que no había lavado su par de vaqueros favoritos en una década. Sin embargo, en una entrevista reciente con la CNBC, el CEO de Levi´s advirtió que lo que nunca deberíamos hacer, es meter nuestros vaqueros en la lavadora (como saben los «verdaderos fanáticos del vaquero»), pero que lavarlos en general está bien. «Los verdaderos fanáticos del vaquero, las personas que realmente aman su pantalón, te dirán que nunca los metas en la lavadora. Eso es lo que yo hago».

En ese sentido, los amantes de los vaqueros suelen decir que lavarlos puede afectar a su forma y color, mientras que mantenerlos sin lavar mejorará su apariencia debido a las arrugas y la exposición a los elementos. También se dice que no lavarlos hará que duren más, ya que evitará que las fibras del pantalón se desgasten, lo que podría provocar agujeros o rasgaduras.

¿Qué hacemos si se ensucian?

Sin embargo, si por algún motivo ensuciáramos nuestros vaqueros, aparentemente la ducha sería el mejor lugar para limpiarlos. «Si se me cae un poco de curry en mis vaqueros, los limpiaré. Pero limpiaré las manchas. Y si se ponen muy asquerosos, ya sabes, si he estado sudando o algo así y se ponen muy asquerosos, entonces los lavaré en la ducha», confesó Charles 'Chip' Bergh. Además explicó que esto requeriría que usáramos los vaqueros en la ducha y los cubriéramos con jabón, como lo haríamos con nuestro cuerpo, lo que no es precisamente el trabajo de limpieza más cómodo.

Por último, en términos de impacto ambiental, Bergh señaló que lavar los vaqueros en la lavadora puede afectar la huella de carbono de la prenda debido a la cantidad de agua necesaria para lavarlos, así como a la cantidad de veces que las personas los lavan.