Una francesa que vive en España denuncia las condiciones laborales que tenemos en nuestro país: «Eso sí que me duele»

Los choques culturales son una experiencia inevitable para quienes deciden vivir o visitar un país extranjero. Incluso entre países vecinos, como España y Francia, las diferencias pueden ser notables y, a menudo, sorprendentes. En ese sentido, Kelly Gardfield, una francesa que lleva más de siete años residiendo en Madrid, ha revelado a través de en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, 'miss.kells12', lo que opina sobre las diferencias que ha encontrado desde que vive en España, haciendo especial hincapié en las condiciones laborales que tenemos en el país.

En el vídeo, la creadora de contenido, que asegura sentirse profundamente conectada con el país, comienza su reflexión con un apunte: «Antes de todo quiero decir que hace más de siete años que vivo en España, vivo en Madrid, y me encanta España, me encanta Madrid».

Sin embargo, a pesar de su aprecio, no ha podido evitar señalar ciertas peculiaridades de la vida española que todavía no comprende. Entre ellas, Kelly menciona: «El hecho que el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto tengan el mismo nombre, ¿para qué?», refiriéndose al uso repetido de nombres familiares, una tradición que, aunque cada vez menos, continúa sucediendo en el país. Sin embargo, no es lo único que no acaba de entender, ya que también critica los horarios de las comidas: «El hecho de que cenéis después de las nueve, ¿no tenéis hambre?».

Asimismo, el sistema político español tampoco escapa a su análisis. «El sistema de las comunidades, que cada comunidad haga lo que quiera, que el poder no esté centralizado», señala la francesa, dejando claro que esta descentralización sigue siendo un misterio para ella: «Me lo han explicado mil veces pero no lo entiendo», añade.

Por otro lado, al hablar de las tradiciones, la francesa también muestra su asombro ante la fiebre de muchos españoles por el sorteo de la Lotería de Navidad: «El hecho de que hagáis horas y horas de cola para un número de lotería de Navidad». Incluso aborda temas más polémicos, como las rivalidades deportivas: «Hay gente que me va a matar pero el hecho de soportar al Barsa, hala Madrid» y añade: «El hecho de odiar a los franceses, aunque nosotros, franceses, nos encanta España y nos encantan los españoles», haciendo referencia a la eterna enemistad que han tenido ambos países a lo largo de la historia.

Las condiciones laborales españolas

Pero si hay algo que realmente le duele, según confiesa, son las condiciones laborales en España. «El hecho de trabajar 40 horas a la semana, eso sí que me duele», comenta, haciendo énfasis en una problemática que lleva años generando debate en el país.

Por último, la creadora de contenido francesa critica el modelo de vida repetitivo de muchos españoles al ir siempre a los mismos lugares de vacaciones: «El hecho de que vayáis todos los años al mismo pueblo dos meses...».