Una experta en ciberseguridad advierte de los peligros de las aspiradoras automáticas: «Las carga el demonio»

Este tipo de electrodomésticos han llegado para quedarse y facilitarnos la limpieza del hogar, pero hay que tener cuidado con algunas de sus funciones

Un aspirador automático y la tiktoker experta en ciberseguridad
Un aspirador automático y la tiktoker experta en ciberseguridad

M.C.

Las aspiradoras automáticas, como las populares Roomba, se han convertido en un aliado imprescindible para mantener nuestros hogares limpios sin esfuerzo.

Estos dispositivos, equipados con sensores y conectividad a Internet, destacan por su capacidad para mapear los espacios, optimizar la limpieza y adaptarse a ... diferentes tipos de suelo. Sin embargo, como toda tecnología conectada, no están exentos de controversias.

