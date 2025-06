Una estudiante va a Selectividad y se enfada por la pregunta que le hacen en el examen de Lengua: «Casi me da una embolia»

Cientos de miles de estudiantes se enfrentan, desde este martes, 3 de junio, a una fase crucial para su formación: la celebración de la Selectividad. Este año, los exámenes traen cambios después de que fuera aprobada por el Gobierno la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los primeros exámenes del nuevo modelo de la Selectividad tienen lugar los días 3, 4 y 5 de junio en toda España, menos en Cataluña, que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio, y en Canarias, que lo harán el 4, 5, 6 y 7 de junio.

La actualidad ha estado marcada este martes por el inicio de la Selectividad. Las redes sociales también se han llenado, como cada año, de diferentes anécdotas y curiosidades sobre los exámenes en las distintas comunidades autónomas.

De esta forma, una joven estudiante que se ha presentado a la Selectividad en Extremadura ha compartido en su cuenta de X una pregunta del examen de Lengua y Literatura que le ha indignado por su extrema complejidad.

La difícil pregunta del examen de Lengua de la PAU en Extremadura

El examen de Lengua y Literatura de la PAU se divide en tres bloques: comprensión y comentario de un texto, análisis sintáctico y preguntas morfológicas o léxico-semánticas, y análisis sobre una época literaria.

En este sentido, la parte del análisis sintáctico de una oración, en la que el estudiante debe identificar y clasificar las funciones de las palabras y cómo se relacionan, es la que presenta una mayor dificultad para muchos estudiantes, especialmente en aquellos casos en los que la frase tiene una alta complejidad.

Esto es lo que le ha sucedido a una estudiante extremeña, quien ha compartido en sus redes sociales su enfado con esta parte de su examen. «Súper guay lengua en Extremadura (no sé cómo no me ha dado una embolia)», ha dicho la joven, que ha publicado la captura con la pregunta en cuestión.

La pregunta 1 del segundo bloque del examen, que valía 2 puntos, rezaba lo siguiente: «Realice el análisis sintáctico de esta oración: 'Se dedica mucho tiempo a las armas, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad, sino en hacerlas más bonitas'».

Súper guay lengua en Extremadura (no sé cómo no me ha dado una embolia) #PAU2025 pic.twitter.com/C5PshA3reg — Ce (@Ce_mellaman) June 3, 2025

Una frase un tanto compleja que ha despertado la reacción de muchos usuarios de X, quienes han coincidido en que la pregunta era de una dificultad alta: «Justificada tu indignación y la de los profes de Lengua. Somos muchos los que pensamos que este tipo de oraciones rebuscadas y que se prestan a interpretaciones distintas no deberían ponerlas».

Otra usuaria ha comentado que «el que ha puesto este año el examen de lengua en Extremadura es profesor mío de la uni y no he aprobado aún su asignatura de primero (estoy en cuarto)».

Además, un usuario ha bromeado con la cuestión: «Me encantan la PAU, mi momento del año favorito: los chavales quejándose de las preguntas, los boomer respondiendo todas desde casa para decir 'qué fácil', los vídeos de las notas....».