Un estadounidense visita Pamplona por primera vez y se queda sin palabras por lo que le ocurre en una tienda de esta ciudad: «Estoy flipando»

Viajar es una de las actividades más gratificantes que existen. Nos permite conocer gente nueva, probar una gastronomía totalmente distinta y descubrir normas y costumbres que en nuestro país de origen no son comunes.

Las experiencias vividas pueden ser buenas o malas, pero lo que sí es seguro es que siempre se aprende algo de esos choques culturales. Esto es lo que le ha ocurrido a Nick, un estadounidense que reside actualmente en España y que es conocido en redes sociales como @spainwithnick.

El hombre ha visitado Pamplona (Navarra). Durante su estancia allí, se ha quedado muy impactado por lo que le ha pasado en una tienda de esta ciudad. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok lo explica.

Nick cuenta que ha visitado Pamplona y se ha tomado unos pinchos y cañas por el casco antiguo. Después, como le apetecía algo dulce, ha ido a una heladería. «Le pregunto al trabajador por los sabores y tenían algo que nunca había visto: goxua», indica.

El estadounidense comenta que el empleado le ha explicado que es «típico de la zona» y que lleva nata y bizcocho. El hombre ha decidido pedírselo y probarlo. Ha sido aquí cuando se ha llevado la gran sorpresa. «Cuando me lo ha dado, me ha dicho: 'No te preocupes, no lleva alcohol'. Yo le he dicho que qué pena y él ha sacado una botella de debajo de la caja y le ha echado por encima», sostiene.

Esto ha dejado totalmente impresionado a Nick, quien ha grabado un vídeo para informar a sus seguidores de lo sucedido. «Me encanta esta ciudad», asegura. La gente, en los comentarios, le han aclarado al estadounidense que el goxua es un postre de Vitoria, no de Pamplona.