Un escocés que vive en España cocina por primera vez una tortilla de patatas y enseña su gran fallo: «España, lo siento»

La tortilla de patatas, también conocida como tortilla española, es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. La simple receta (a base de huevos, patatas y el debate eterno de si hace falta cebolla) se ha convertido en los últimos tiempos ... en un plato de autor con múltiples versiones y sea como sea es un clásico en los hogares de nuestro país y un deseo para los extranjeros que se adentran en nuestra cultura.

De aquí que la tortilla de patatas sea una de las raciones primeramente pedidas cuando los turistas van de tapeo. Casi todos quedan prendados con su resultado, aunque para gustos colores y algunos la prefieren muy hecha o poco hecha y con o sin cebolla. Sea como sea, el hecho de que su elaboración sea a priori sencilla hace que los más cocinitas se animen a incorporar la receta a sus platos.

Esto es lo que ha intentado Ciaran. Él es un creador de contenido escocés que actualmente vive en la Comunidad Valenciana y que en su TikTok (@ciaran.armstrong) explica curiosidades de su día a día, especialmente choques idiomáticos con el escocés y también el valenciano, pero también deja hueco para temas 'gastro'. Así, está más que claro que le encantan los dulces y hace unos meses mostró cómo se animaba a cocinar un 'arroz escocés'. Ahora ha hecho lo mismo con una tortilla y las imágenes suman casi 20.000 visualizaciones.

«Tengo mucho miedo»

«I'm sorry, Spain», empieza él su vídeo, dando pistas sobre el resultado final. Acto seguido, Ciaran arranca la elaboración dejando claro que es la «primera vez». «Contexto: soy escocés, nunca he hecho esto pero acabo de ver un vídeo en YouTube», comenta él antes de mostrar imágenes de su cocinado.

En él se ve como pone aceite en la sartén e introduce las patatas peladas y cortadas. Ciaran pregunta a la cámara si tiene que ser con o sin cebolla y muestra que él ha decidido que sí la lleve. En ningún caso se muestra molesto por haberla cortado pero sí que se le ve rezando para que la creación salga bien. Minutos más tarde, la sartén tiene muy buen aspecto: patata y cebolla pochándose como si e escocés lo hubiera hecho toda la vida.

Luego, el 'tiktoker' aparta este preparado, colándolo para que pierda aceite, y lo añade junto al huevo, que ya está previamente batido. «Ha llegado la parte más difícil, tengo mucho miedo», comenta Ciaran cogiendo la paella y preparándola para la cocción más importante, ya con todos los ingredientes. Al principio todo va bien pero cuando llega la hora de darle la vuelta...

Como a muchas personas les habrá ocurrido, a Ciaran se le queda pegada la mitad de la tortilla y va moviéndose de un lado a otro, en busca de espátulas o platos, para tratar de salvar su elaboración. Es la típica escena que muchos habrán vivido. Con cara de decepción muestra la paella con la mitad de la tortilla fallida enganchada y al final se queda con la otra mitad en el plato.

«Estoy roto, emocionalmente, físicamente...», lamenta él un poco triste. «No quiero echar la culpa a nadie pero creo que la sartén me ha jodido un poco», ironiza él, que acaba clamando un «lo siento, España». Centenares de personas le responden y le explican varios trucos para que no se pegue la tortilla al dar la vuelta y le aseguran que «lo que te ha pasado es lo más normal la primera vez».