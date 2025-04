Una española que vivió en Costa Rica avisa a los turistas de España que viajen a este país: «Van a por vosotros»

¿Es Costa Rica un país peligroso? Esta es, probablemente, una de las primeras preguntas que te hagas si tienes en mente visitar este destino. Y es que cualquier turista debe asegurarse de varios aspectos antes de coger un avión.

La respuesta a esta cuestión la tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Sobre Costa Rica, el organismo recomienda «viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas».

Lo cierto es que cuando se va a otro territorio es importante conocer su cultura, sus costumbres y sus normas. Una acción equivocada puede conllevar graves consecuencias. Por ello, la española Marta Sanz, que vivió un tiempo allí, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok contando su experiencia. La joven ha lanzado un aviso a todos aquellos que tengan pensado desplazarse a este lugar.

Una española avisa de los peligros en Costa Rica

Marta Sanz abandonó España durante un periodo de tiempo. Se mudó a Costa Rica, concretamente a San Jorge, para estudiar. Tras su experiencia, ha explicado si realmente es un país tan peligroso como dicen. «Yo siempre me he sentido super segura, pero eso no quita que pasen cosas como que te roben el móvil», sostiene.

La chica indica que hay que ir con cuidado, especialmente por la noche. «Vuelve siempre en Uber, no andando tu sola», aconseja. Además, dice que la situación se complica aún más para los estudiantes. «Lo saben y van a por vosotros», afirma.

Sin embargo, Marta comenta que esto es algo que «ha pasado veces contadas». «Yo he ido sola por la calle, he cogido el autobús y no me ha ocurrido nada. Considero que San Pedro es una ciudad muy segura y tranquila. Siempre me he sentido super bien, la gente es agradable y te va a ayudar en todo lo que pueda», declara.

A modo de conclusión, la española no se corta y revela si volvería a este país: «Repitiría 100%».