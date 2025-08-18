Una española que vive en Estados Unidos desvela una práctica muy habitual en España que allí suele estar prohibida: «Lo echaba de menos»

Una española que vive en Estados Unidos desvela una práctica muy habitual en España y que allí suele estar prohibida: «Lo echaba de menos»

Estados Unidos suele despertar mucho interés porque, posiblemente, es el país del que uno se ha hecho más imaginaciones, en buena parte debido a la gran cantidad de información suya recibida a través de series y películas y, en los últimos tiempos, redes sociales. El día a día en ciudades gigantescas y llenas de zonas residenciales con casas bajas y jardines, la vida en las universidades o una ruta por sus carreteras inacabables seguro que ha estado en la mente de muchos.

Además, los tamaños de sus supermercados, hamburguesas o coches también llaman mucho la atención, igual que la permisividad en muchos ámbitos. La libertad de expresión, el derecho al aborto o las facilidades en torno a la identidad de género sorprenden, aunque menos que una cuestión muy controvertida: el uso de armas que se hace allí.

Sin embargo, a pesar de esta alta tolerancia en Norteamérica existen muchos vetos impensables. La 'tiktoker' Mariona Falomí, muy popular por su cuenta @marionsfalomi y que vive con una familia trabajando como 'au pair', acaba de explicar en un vídeo una prohibición que ha encontrado allí de algo muy habitual en España y cómo y dónde la puede sortear. La publicación se acerca a las 30.000 visualizaciones.

«El precio que tienes que pagar»

«¿Sabéis que en Estados Unidos está totalmente prohibido beber en la calle?», desvela la catalana a sus seguidores combinado en mano precisamente en una vía pública. Mariona explica que hay tres zonas con excepciones al respecto: algunos sitios de las turísticas Las Vegas y de New Orleans así como Savannah, una ciudad del estado de Georgia.

Ella está precisamente en esta última localidad y confiesa que «lo echaba de menos porque en España todo el mundo lo hace». Mariona se ha pedido una mezcla que es una piña colada con ron y un poco de Malibu y destaca que «está super bueno». La 'tiktoker' remarca que esta prohibición existe «para evitar desórdenes públicos porque todos sabemos lo que provocan estas cosas» y añade que en el coche «nunca puedes llevar botellas de alcohol abiertas».

Sin embargo, ella comenta que «el precio que tienes que pagar para beber en la calle son 18 dólares», en alusión a su combinado, y confiesa, en la recta final de su publicación, que «prefiero ir a un bar y tomarme el típico cubata español por 8 dolaritos».

Varias personas han comentado el vídeo, coincidiendo con ella con que «es muy costoso» beber en la calle. «¿Para evitar desórdenes públicos? No puedes beber, pero puedes llevar una pistola encima... coherencia americana», ironiza otro usuario, cuyo comentario ha recibido múltiples reacciones. Además algunos internautas le han desvelado otros sitios puntuales en los que sí se puede beber en la calle.