Una uruguaya opina sin tapujos sobre la figura del 'cuñado' en España: «Siempre tiene algún vídeo con el volumen alto»

En cada cultura existe un arquetipo social que se convierte en blanco perfecto de bromas y caricaturas. En España, ese personaje es el famoso 'cuñado', alguien que lo sabe todo, que opina de cualquier tema aunque no se lo pidan y que siempre tiene un consejo, un comentario o un vídeo preparado para cualquier ocasión. En ese sentido, Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que lleva un tiempo viviendo en Valencia y que comparte sus impresiones de la vida en nuestro país a través de su cuenta de TikTok, 'emi_grando', ha querido dedicar uno de sus vídeos a describir cómo es, según ella, «el 'cuñado' español».

«Es un personaje del cual hasta los españoles huyen», asegura entre risas, dejando claro que ni siquiera quienes conviven con ellos en cenas familiares quieren tenerlos demasiado cerca. «Lo puedes encontrar tanto en una cena de Navidad como en un grupo de Facebook de vecinos de Buñol», apunta. Para ella, no importa el lugar, siempre habrá un 'cuñado' dispuesto a dar su opinión sin que nadie se la pida. Y, por supuesto, esa opinión viene acompañada de una autoridad autoimpuesta en cualquier materia. «Ellos tienen un master en todos los temas de la vida, política, vinos y hasta las bitcoin», bromea la uruguaya. Además, señala, los diagnósticos médicos tampoco se le escapan: «No estudiaron ninguna carrera de medicina pero te diagnostican con solo mirarte».

Las frases infaltables

«Y es mejor que no pisen la cocina», manifiesta antes de reproducir una de esas frases típicas de sobremesa: «Y ustedes en Uruguay comen el asadito un poco quemado. Es que a nadie le queda el asado como a mí, a mí me queda impresionante». Y recalca «algunas frases infaltables» del repertorio del 'cuñado'. Por ejemplo, esas expresiones que todos han escuchado alguna vez: «A la cuenta del bar le dicen 'la multa' o 'la dolorosa'», o los apelativos con los que se refieren a su pareja: «'la jefa' o 'la parienta'».

Asimismo, confiesa que la capacidad de este personaje para conocer datos insólitos es impresionante: «Se conocen todos los radares de España para evitar las multas». Y, además, presume de ser experto en climatología y política: «Tienen una carrera universitaria en meteorología y política, ellos te resuelven todos los problemas».

«Y no les vayas a contar que reformaste la cocina», advierte, porque la respuesta es previsible: «Esto mismo te lo hago igual y por la mitad eh, y con dos cañitas encima». Y ni siquiera el deporte queda fuera de su conocimiento: «Su deporte favorito no es el fútbol, es el 'fúrbol'».

Un personaje omnipresente

Uno de los rasgos más característicos que resalta la influencer es la afición del 'cuñado' a compartir contenido audiovisual. «Siempre tienen algún vídeo para mostrarte con el teléfono con el volumen por las nubes», afirma. «Y se mira todos los documentales de YouTube, porque él es experto en fauna y flora», añade.

Tampoco se le escapan las cuentas y las facturas, aunque no sean suyas. «Sabe lo que pagas de luz, agua y alquiler, porque él también es omnipresente y omnipotente». Además, con la misma seguridad con la que opina de política o cocina, asegura que «el país lo levanta en dos tardes».

Pero su perfil incluye también un lado más desconfiado: «Es muy conspiranoico y no usa GPS porque él llega de memoria». Y como si no fuera suficiente, «se pasa convirtiendo todo a pesetas, es insoportable», confiesa la joven creadora de contenido.

Por otro lado, la uruguaya remarca que el 'cuñado' tampoco conoce límites en lo que respecta a habilidades prácticas: «Él no tiene ni idea de tejidos o agujas, pero te lo hace en dos segundos». Además, su manera de expresarse resulta igual de característica: «te habla encima y se ríe muy exagerado». A todo eso se suma un detalle tecnológico que nadie puede ignorar: «El tono de llamada del teléfono lo tiene a un volumen excesivo». «Así que ya sabes, cuando te encuentres con un 'cuñado', mejor corre, corre para el otro lado, porque una vez que te agarra no te suelta»., concluye la uruguaya.