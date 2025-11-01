Una española que vive en Corea del Sur se sincera sobre cómo son las mujeres coreanas: «No hace falta mencionar...»

El carácter de las personas varía de acuerdo a sus orígenes y estas diferencias pueden hacer que establecer amistades en un país extranjero no siempre sea una tarea sencilla. Para quienes se embarcan en la aventura de vivir en un lugar con una cultura ... muy distinta, como Corea del Sur, la barrera no solo es idiomática, sino también cultural. En ese sentido, Aida, una española que vive en dicho país asiático, ha compartido en su cuenta de TikTok, 'aidavert', cómo ha sido su experiencia intentando conectar con las mujeres coreanas.

En el vídeo, la creadora de contenido española inicia su relato respondiendo a una pregunta que le han hecho con frecuencia: «¿Es fácil hacer amigos en Corea del Sur?». A lo que ella responde, «depende». Según revela, a pesar del tiempo que lleva en el país, solo ha logrado entablar amistad con dos mujeres coreanas. La primera de ellas, comenta, la conoció hace tres años cuando empezó a estudiar coreano. «La veo muy poco. En persona solo la he visto una vez y hablamos de vez en cuando», señala. La segunda amiga coreana que ha hecho fue hace solo unas semanas, tras meses sin encontrar a nadie del país asiático con quien congeniar de forma natural.

Aida explica que, en cambio, hacer amigos extranjeros le fue mucho más sencillo desde el primer día. «No hace falta mencionar que amigos extranjeros tuve desde el día uno», reconoce, aunque también aclara que entiende la curiosidad por saber cómo es hacer amigos coreanos. Respecto a la dificultad para hacer amistades autóctonas, la española detalla que «la respuesta fácil sería por el idioma, pero creo que hay más cosas que tienen que ver ahí». «He tenido muy malas experiencias con chicas coreanas», añade.

Las mujeres coreanas

Para Aida, la hostilidad que ha sentido por parte de algunas mujeres coreanas va más allá de la barrera cultural. En ese sentido, la influencer española recuerda que incluso en espacios públicos, como el metro, ha tenido encuentros desagradables: «Chicas coreanas que te empujan, que se te intentan colar, que te miran mal, que te pegan con el bolso así como sin querer». «En cierto aspecto noto como que la gente, la sociedad y especialmente las mujeres son muy competitivas. Insisto, no todas, porque las dos que he conocido son un amor», confiesa intentando dar sentido a la problemática que ha observado.

Otro ámbito donde Aida ha sentido este rechazo es en los clubs nocturnos, donde ha tenido experiencias que califica como hostiles. En el vídeo, la joven relata que, en varias ocasiones, la han empujado sin motivo aparente y que incluso han llegado a tirarle una copa encima. «Me han tirado una copa a los pies a propósito o me han empujado encima de mi amiga, todo esto sin hacer nada, simplemente por estar». Este tipo de actitudes han afectado a su percepción de las amistades en Corea del Sur y la han hecho pensar que, quizás, si hubiera estudiado en una universidad coreana o convivido en un entorno más próximo a los jóvenes locales, le habría sido más fácil integrarse.

Sin embargo, Aida no ha perdido del todo la esperanza y desea poder conectar con más coreanas en el futuro. Para ella, estas amistades no solo serían valiosas para practicar el idioma, sino también para integrarse plenamente en la cultura del país. «Me gustaría de verdad conocer a más coreanas aquí porque al final las extranjeras me han dicho, las que llevan aquí bastante tiempo, que tus amigos extranjeros al final se acaban yendo en algún momento», señala, consciente de que muchos de sus amigos extranjeros probablemente no se queden en Corea de manera definitiva.

Finalmente, la creadora de contenido ha subrayado: «He hablado desde mi punto de vista, puede ser que otra persona tenga uno totalmente distinto», animando a aquellos que no coincidan con ella a que le cuenten su secreto porque «me encantaría saberlos».