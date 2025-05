Una española que vive en Bali lanza un claro mensaje sobre los peligros en esta isla de Indonesia: «Es un sitio en el que...»

Bali se ha convertido en los últimos años en el destino favorito de los españoles. Son muchos los que tienen como sueño descubrir los secretos más ocultos de esta isla de Indonesia. Y es que todo aquel que la ha recorrido la define como «impresionante».

Se trata de un lugar exótico reconocido por su belleza natural, su rica cultura, sus tradiciones y su peculiar gastronomía. En 2024, Bali recibió alrededor de seis millones de turistas, muchos de ellos procedentes de España. Algunos se quedan tan impactados que hasta deciden marcharse de su hogar e iniciar un nuevo camino allí.

Este es el caso de Mery Freshh, una gallega que actualmente vive en Bali. La joven ha lanzado un claro mensaje en sus redes sociales sobre los peligros de este territorio de Asia.

Una española, muy clara sobre los peligros de Bali

Mery Freshh abandonó Galicia para comenzar una nueva vida en Bali. En su TikTok se dedica a contar cómo es su día a día allí y a aclarar algunas cuestiones sobre este territorio. En uno de sus vídeos ha hablado, en concreto, sobre los peligros en esta isla. La joven ha sido tajante.

«Muchas mujeres me preguntáis si es un destino seguro para viajar solar», dice Mery. Tras un tiempo en este sitio, ha decidido responder esta cuestión desde su experiencia. «Rotundamente sí. Para mí es un sitio en el que puedes salir tranquila a la calle, sin miedo a que te increpen o te atraquen. De los lugares más seguros en los que he estado, por no decir el que más», sostiene.

La chica asegura que esta sensación de protección es así «tanto de día como de noche». «Nunca he tenido miedo de que me entren en casa», declara.

La gallega lanza un último mensaje. «Me parece un sitio bastante más seguro que España», sentencia.