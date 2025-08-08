Una madre, consternada por lo que hace un familiar con su hijo por llamarse Pau: «Ya estoy harta»

Una madre, consternada por lo que hace un familiar con su hijo por llamarse Pau

Lo normal en España es que los nombres propios no se traduzcan. Si alguien se llama John, lo suyo es decir John, no Juan, salvo que hablemos de figuras históricas muy concretas. Sin embargo, el tema se complica cuando entran en juego rivalidades entre idiomas.

Eso es justo lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok @martshui, una madre que se dedica a compartir su día a día con sus hijos en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, explica el conflicto que está viviendo con un familiar.

En la publicación cuenta que esta persona ha decidido cambiar el nombre de su hijo pequeño. Y no porque sea difícil de pronunciar. La usuaria asegura que el motivo real es que el niño se llama Pau, un nombre corto y sencillo, pero catalán, y a esta persona eso no le gusta.

Ha llegado a burlarse del nombre

Según explica, esa familiar dice que Pau suena «feo», que parece el nombre de un perro y que un niño tan bonito no puede tener un nombre tan horrible. De hecho, ha llegado a llamarlo «pau, pau, pau», imitando un ladrido, y ha dicho que prefiere llamarlo Pablo.

La madre asegura que una cosa es que no te guste un nombre, y otra muy distinta es decidir cambiarlo tú por tu cuenta. Sobre todo porque lo hace delante del hermano mayor, que ya empieza a entender, y porque está desautorizando una decisión que tomaron ella y su pareja con toda la intención.

Explica, además, que ya les pasó algo parecido con su hijo mayor, Leo, pero con el tiempo acabaron aceptándolo. Esta vez, sin embargo, ha decidido poner límites. «Los nombres no son solo sonidos bonitos», concluye. «Tienen identidad. Y cuando le cambias el nombre a un niño, le estás diciendo que no vale, que lo tuyo no sirve».