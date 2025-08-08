Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gabinete de Seguridad de Israel da luz verde a Netanyahu para ocupar Gaza

Una española en Marruecos sale de noche por este país y explica lo que se hace allí: «Hay de todo»

Lorena de Castro muestra qué hacen y dónde van los ciudadanos de este territorio por la noche

Una española viaja a Marruecos y advierte a quienes quieren viajar a este país: «Ten mucho cuidado con esto»

Una española en Marruecos sale de noche por este país y explica lo que se hace allí: «Hay de todo»
Una española en Marruecos sale de noche por este país y explica lo que se hace allí: «Hay de todo» TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada país es diferente y tiene sus propias normas y costumbres. Por ello, todo aquel que viaja a otro lugar experimenta una gran cantidad de choques culturales.

Estas diferencias están presentes en todo tipo de lugares y situaciones: en el trabajo, en los colegios, en los hospitales, en las calles e, incluso, en los supermercados.

Noticias relacionadas

Aunque estos contrastes también se pueden dar dentro de una misma nación, son más evidentes entre territorios. Un ejemplo claro es España y Marruecos, pues la vida en cada lugar es muy distinta y hay aspectos que no tienen nada que ver.

Esto es algo que ha podido confirmar Lorena de Castro. En uno de sus vídeos muestra cómo es salir por la noche en una ciudad de este país y explica todo lo que hace.

Una española muestra cómo es salir una noche por Marruecos

Lorena de Castro ha visitado Marruecos y en un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica cómo es salir por la noche en este país. «Empezamos con un jamila», comenta la española. Se trata de una bebida popular de allí, similar a un yogur líquido.

Seguidamente, la chica va a una tienda y charla con el dueño. «Hay de todo. Le pides agua y te da agua. Le pides mantequilla y te da mantequilla», dice alucinada. También juegan en la calle a fútbol. «Para calentar», sostiene.

@lorenaadecastro Una Noche en Marruecos 🇲🇦 🇪🇸 Una española en Marruecos. Vlog de una española en Marruecos. Así es la noche en Marruecos. #española #marruecos🇲🇦🇪🇸españa #marruecos🇲🇦 #marruecosespaña🇪🇸🇲🇦 ♬ sonido original - lorenaadecastro

La siguiente parada que hace Lorena es en un concierto. Sin embargo, están situados lejos del escenario. «No veo nada», lamenta. En las imágenes se ve cómo escuchan la música, bailan y cantan.

Antes de dormir, se bebieron un batido de aguacate y jugaron a las cartas y a la play.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app