Una española en Marruecos sale de noche por este país y explica lo que se hace allí: «Hay de todo»

Cada país es diferente y tiene sus propias normas y costumbres. Por ello, todo aquel que viaja a otro lugar experimenta una gran cantidad de choques culturales.

Estas diferencias están presentes en todo tipo de lugares y situaciones: en el trabajo, en los colegios, en los hospitales, en las calles e, incluso, en los supermercados.

Aunque estos contrastes también se pueden dar dentro de una misma nación, son más evidentes entre territorios. Un ejemplo claro es España y Marruecos, pues la vida en cada lugar es muy distinta y hay aspectos que no tienen nada que ver.

Esto es algo que ha podido confirmar Lorena de Castro. En uno de sus vídeos muestra cómo es salir por la noche en una ciudad de este país y explica todo lo que hace.

Una española muestra cómo es salir una noche por Marruecos

Lorena de Castro ha visitado Marruecos y en un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica cómo es salir por la noche en este país. «Empezamos con un jamila», comenta la española. Se trata de una bebida popular de allí, similar a un yogur líquido.

Seguidamente, la chica va a una tienda y charla con el dueño. «Hay de todo. Le pides agua y te da agua. Le pides mantequilla y te da mantequilla», dice alucinada. También juegan en la calle a fútbol. «Para calentar», sostiene.

La siguiente parada que hace Lorena es en un concierto. Sin embargo, están situados lejos del escenario. «No veo nada», lamenta. En las imágenes se ve cómo escuchan la música, bailan y cantan.

Antes de dormir, se bebieron un batido de aguacate y jugaron a las cartas y a la play.