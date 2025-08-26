Una española en Shanghái lamenta la falta de un producto habitual en nuestro país: «No tienen nada, salvo en algún Starbucks...»

Una española en Shanghái lamenta la falta de un producto habitual en nuestro país

Las redes sociales se han convertido en una ventana al mundo, permitiéndonos conocer otras culturas y formas de vida sin necesidad de viajar. Un ejemplo claro es el de quienes emigran a otros países y, a través de plataformas como TikTok o Instagram, comparten sus vivencias, descubrimientos y consejos con quienes están interesados en esos destinos. Tal es el caso de una creadora española que ha viajado a Shanghái (China) y utiliza su perfil para mostrar cómo es su experiencia en esta ciudad y ofrecer recomendaciones útiles para futuros viajeros o residentes.

Un cambio de aires

La protagonista de este vídeo señala que en Shanghái, tal como ha ido progresando su viaje, es muy difícil encontrar una gran variedad de cosas dulces. «En algún puestito que te venden cuatro galletas y ya, todo es salado. Ellos comen fideos, dumplings, todo salado, sopas para desayuna. Entonces claro, si tú te quieres comer un bollito o un croissant o cosas así no tienen nada salvo en los Starbucks», comenta.

@lu.only.vibes Ni café, ni té, ni matcha. En un desayuno jamás me puede faltar un zumo de naranja natural 😍 ♬ sonido original - Luuu

Además, en un centro comercial se ha encontrado con una máquina que hace los zumos 100% natural y se paga obviamente con el QR. Solo funciona con WeChat o Alipay. «¿Es el mejor zumo de naranja que me he tomado? No, pero es verdad que es natural lo que está bastante bien y está rico. Le damos el aprobado», apunta.

Pese a todo, Shanghái es una ciudad que impacta, sorprende y conquista

Shanghái es una de las ciudades más fascinantes de Asia y del mundo. Situada en la costa este de China, combina como pocas el dinamismo de una metrópoli moderna con una rica herencia cultural. Sus contrastes, su energía y su desarrollo la convierten en un destino imperdible.

Uno de los principales atractivos de la ciudad es el Bund, un emblemático paseo a orillas del río Huangpu que ofrece una vista espectacular del skyline futurista de Pudong, donde se alzan rascacielos como la Torre de Shanghái (la más alta del país) y la Torre Perla Oriental, un ícono arquitectónico.

Shanghái también guarda rincones llenos de historia, como el Jardín Yuyuan, un hermoso espacio tradicional chino en medio del bullicio urbano, y el Casco Antiguo, donde aún se pueden apreciar construcciones típicas de la antigua ciudad amurallada. Y cerca está el Templo del Buda de Jade, uno de los templos budistas más conocidos de China.

La ciudad también es un centro cultural vibrante. El Museo de Shanghái, ubicado en la Plaza del Pueblo, cuenta con una colección excepcional de arte chino antiguo. Por otro lado, la vida contemporánea se vive en barrios como Xintiandi o Tianzifang, zonas de moda donde se mezclan boutiques, cafés, galerías y arquitectura tradicional restaurada.

Además, Shanghái ofrece experiencias únicas como recorrer la ciudad en el tren Maglev, uno de los más rápidos del mundo, o subir al mirador del Shanghai World Financial Center para disfrutar de una vista panorámica inolvidable.

Con una oferta gastronómica de primer nivel, mercados tradicionales, barrios cosmopolitas y un ritmo que nunca se detiene, Shanghái es una ciudad que impacta, sorprende y conquista a cada visitante.