Una española da los 10 mejores consejos para viajar a Marruecos

España y Marruecos están separadas por apenas quince kilómetros de Mediterráneo, los que hay entre Tarifa y punta Cires. Sin embargo un viaje al país vecino siempre asegura una experiencia llena de contrastes.

El salto cultural que conlleva poner los pies en el norte de África supone que muchos viajeros se llenen de dudas sobre cuándo ir, cómo moverse o lo que hacer una vez están en el destino.

En 2024, Marruecos recibió a cerca de dos millones de turistas españoles, lo que refleja un atractivo creciente que lo ha convertido en un destino favorito entre sus vecinos del norte, una afluencia de visitantes que según las estadísticas supone una dinámica de crecimiento notable respaldada por datos desde 2021.

En las redes sociales es habitual encontrar datos, consejos y recorridos para nuestros distintos viajes. Y en el caso de Marruecos no podía ser menos. La cuenta @Comervalencia se ha encargado de realizar un decálogo de recomendaciones si nuestro deseo es conocer Marrakech, ciudad de zocos, artesanos y palacios, y destino capaz de pasar de lo medieval a lo más sofisticado en apenas un cuarto de hora. No obstante hay que tener en cuenta también que existen recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español al respecto.

Lo primero que nos indica la cuenta experta en recomendaciones de viajes y gastronomía es reservar un transfer desde el aeropuerto con una plataforma como Civitatis. Alojarse en un riad es otra de las cosas básicas para hacer si uno visita esta zona del país vecino; en términos generales esto se refiere a un tipo de casa o palacio tradicional marroquí con un jardín o patio interior.

Por otro lado recomiendan cambiar tu efectivo en el hotel Alí, donde hay una casa de cambio de divisas y se sitúa a escasos metros de la Plaza Jemaa el-Fna. El cambio de moneda es de 1 EUR = 10 dirhams.

Zocos, jardines y un desierto para vivir Marrakech

No se nos puede olvidar compra una tarjeta eSIM prepago para el viaje. Ni tampoco visitar el Zoco de Marrakech y los jardines Majorelle. Quién no va al zoco en primer lugar cuando visita una ciudad árabe? No sabrás ni qué comprarte de las cosas que hay por ahí, desde zapatillas a mochilas o piezas de cerámica, pero lo fundamental será regatear. Por otro lado los citados jardines son los más visitados de Marrakech. Y no es para menos: cuenta como más de 300 especies vegetales que van desde las palmeras hasta los nenúfares pasando por rosales, cactus y buganvillas entre otras muchas variedades de plantas.

En el vídeo, los creadores de contenido continúan con el desierto de Agafay, que se encuentra a una hora en coche de Marrakech y ocupa varios cientos de hectáreas. Los paisajes son impresionantes, con dunas de roca (¡no de arena!) y una impresionante vista de las montañas en invierno.

Además uno no puede irse de la ciudad árabe sin conocer su rico patrimonio histórico cultural como el palacio Badi (del siglo XVI) y el palacio Bahia (que remonta al siglo XIX).

Y como colofón, la gastronomía y el relax. Habrá que probar su tradicional Cuscús y vivir la experiencia de sus hammams, un tipo de baño de vapor que ayudan a purificar el cuerpo, el espíritu y también permiten relajarse.