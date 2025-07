Una española coge el dengue en su viaje por Filipinas y explica el infierno que ha vivido: «Perdí muchos kilos»

Filipinas experimentó un «aumento inusual» de casos de dengue en el inicio de 2025, con 28.200 pacientes registrados solo en el primer mes del año, según el portavoz del Departamento de Salud, Dr. Albert Domingo. Esto suponía un aumento del 40 por ciento respecto al mismo período del año pasado. Esto forzó a cinco ciudades y municipios a declarar brotes.

Los datos tampoco fueron más halagüeños en febrero. Ni en los meses posteriores. Se reportaron más de 110.000 casos hasta mayo, con más de 400 muertes, todas en niños de edades comprendidas entre los 5 y 9 años. Eso sí, su tasa de letalidad era muy baja.

El repunte de casos de dengue en Filipinas en 2025 pilló a una española en medio de una ruta de cuatro meses por el sudeste asiático. Ahora, a su vuelta a España, ha contado la experiencia. Lo que seguramente eran grandes expectativas por viajar por otros países se acabó convirtiendo en una pesadilla.

«Todo el que haya viajado a Filipinas sabrá que el mayor miedo que puedes tener cuando viajas a Filipinas es contagiarse de dengue. ¡Pues aquí la menda!», comenzó su exposición de los hechos Laura Angulo, creadora de contenido, en su perfil de TikTok.

«Me comí el helado tumbada de lado porque no tenía fuerza en el cuerpo»

Sus primeros síntomas y cómo fue el tratamiento

«Estábamos en El Nido, en Palawan, y yo empecé a encontrarme fatal. Hasta el punto de que, por ejemplo, fuimos a una playa, me compré un helado y yo me acuerdo que me estaba encontrando tan mal que no era ni capaz de mantenerme sentada. Me tuve que tumbar en el suelo y me comí el helado tumbada de lado porque no tenía fuerza en el cuerpo», relata.

Lejos de mejorar, los síntomas fueron cada vez peores, por lo que Laura tuvo que acudir al médico. «Hacen el análisis de sangre y me dice la enfermera 'lo más probable es que tengas dengue'. Nos lo dijeron porque mi recuento de plaquetas era bastante bajo». Un recuento de plaquetas muy bajo puede derivar en hemorragia, la variante del dengue más mortal. Afortunadamente, no lo experimentó española.

Estaba tan afectada que ni siquiera se atemorizó ante una posible picadura de chinche: «Había una chinche en mi almohada y yo no tenía fuerza ninguna. Creo que lo hice así para que saliese corriendo y me volví a dormir porque me encontraba fatal», cuenta. Aunque le recomendaron seguir con las pruebas, al continuar el viaje en otras islas, dejó de realizar el seguimiento diario de la enfermedad.

«No quería arruinar el viaje a los demás, pero es verdad que no tenía fuerza»

Así que el resto de su estancia por Asia fue un horror. «Tuve que ir tomando suero e intentando alimentarme de las pocas cosas que mi cuerpo aceptaba. Perdí muchísimos kilos, me quedé muy delgada y, como tampoco quería arruinar el viaje a los demás, estuve intentando aguantar el ritmo. Pero es verdad que yo no tenía fuerza».

Laura Angulo cuenta su sufrimiento con una sonrisa, aunque advierte que «por lo visto, lo peligroso del dengue es que hay cuatro cepas, y si te toca una, depende de la cepa que te pique, pues te puede pasar lo que me ha pasado a mí, que me puse muy mala».