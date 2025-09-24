Una española en Islandia, sorprendida por el dinero que le ha costado ir al hospital en este país: «No me esperaba...»

Viajar es una de las experiencias preferidas por muchas personas, especialmente por los jóvenes, no solo para descubrir nuevos lugares y culturas, sino también como una forma de crear nuevos recuerdos y vivir experiencias distintas ya sea solos o en compañía.

Sin embargo, cuando nos vamos a un viaje fuera de nuestro país, no siempre todo es positivo: los imprevistos con problemas de salud pueden convertir unas vacaciones o escapada soñadas en una situación complicada, especialmente cuando se necesita ir a un centro médico en un país extranjero, con sus propias normas y costes sanitarios.

En el caso de España estamos acostumbrados a la sanidad pública, sin tener que pagar cada vez que un médico nos atiende. Sin embargo, son muchos los países en los que el sistema sanitario es privado, resultando un coste elevado en muchos casos.

Así lo ha experimentado la creadora de contenido española Ángela Mármol quien, durante su estancia en Islandia, tuvo que acudir al hospital y se llevó una ingrata sorpresa al descubrir lo caro que es ir al médico en este país.

La sorpresa de una española al conocer el precio de ir al hospital en Islandia

Ángela ha compartido la experiencia a través de un vídeo de TikTok y, en él, cuenta lo que le han dicho que costaba en un centro privado solo que le atendiera un médico: «Estamos en Islandia y vamos a jugar al precio justo», bromeaba la joven intentando tomárselo con humor. «Me he puesto mala, hemos ido al hospital, adivinad cuánto costaba visitar el médico, solo que me viera el médico y ya está [...] 630 euros» explica.

Con cierta sorpresa e indignación recalca que este coste era solo para que le viesen en consulta: «Yo sabía que Islandia era caro, pero no me esperaba seiscientos euros». Seguidamente cuenta que en el propio hospital le han recomendado acercarse a una clínica más barata que quedaba cerca de allí.

«Han sido 150 euros más la medicación: antibiótico, ibuprofeno, paracetamol ¿45 o 50 euros?» duda al explicar el precio final de su experiencia con el médico en Islandia. «Tengo una infección en el oído y no escucho nada y me duele», termina de relatar la española, algo disgustada.