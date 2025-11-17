Una española va al barrio más pobre de Corea del Sur y enseña la otra realidad del país: «Esto no está abandonado»
Incluso en los países más desarrollados existe una cara B que rara vez aparece en las fotos
Cuando viajamos, tendemos a idealizar ciertos destinos. Pero incluso en los países más desarrollados existe siempre una cara B que rara vez aparece en las fotos o en los folletos turísticos.
Ese contraste es precisamente lo que muestra @sara_ardi, una joven ... española que comparte sus viajes en redes. En uno de sus vídeos más recientes en TikTok enseña uno de los barrios más pobres de Seúl, la capital de Corea del Sur.
Seúl: La otra cara
Al inicio del vídeo, Sara aparece en Guryong Village, un asentamiento informal situado en pleno distrito de Gangnam. El barrio nació en los años previos a los Juegos Olímpicos de 1988, cuando miles de familias de bajos ingresos fueron desplazadas por los grandes planes de urbanización. Hoy sigue siendo uno de los últimos asentamientos chabolistas de la ciudad, rodeado de rascacielos y complejos de lujo.
Mientras graba, Sara recorre las estrechas callejuelas y muestra las chabolas que la rodean. Pide a sus seguidores que piensen que «esto no está abandonado», que allí vive gente real que come, duerme y tiende la ropa como en cualquier hogar. En un momento del vídeo conversa con un hombre de 82 años sentado en la calle, aunque la conversación no se entiende del todo.
A pesar de todo, el barrio transmite tranquilidad. No hay ruido, ni tensión, solo un día cualquiera en una zona poco afortunada. Lo que más impacta es el contraste, y es que a pocos metros, el skyline de rascacielos de Seúl se eleva imponente.
