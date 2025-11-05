Preguntan a guardias civiles recién ingresados en la Academia qué sienten al ponerse por primera vez el uniforme y emocionan sus respuestas: «Imposible creérselo»

Miles de personas se enfrentan cada año a una de las oposiciones más exigentes y con mayor tradición en España: el ingreso en la Guardia Civil. Este año, un total de 27.614 aspirantes se presentaron a la primera de las pruebas, ... la de conocimientos teóricos y psicotécnicos.

Se trata de una cifra que no para de crecer, lo que refleja un interés cada vez mayor por vestir el uniforme verde. Y es que, en 2024, concurrieron 26.332 personas a 2.721 plazas, mientras que este año la cifra se ha elevado a 27.614 para un total de 3.118 plazas, lo que supone no solo más aspirantes, sino también más oportunidades.

La prueba teórica y los psicotécnicos son solo el paso inicial de un largo proceso selectivo que culminó el pasado mes de octubre con el ingreso de los nuevos alumnos en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, en su mayoría, y también en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

A lo largo de 9 meses, estos alumnos deberán adoptar un exigente plan de estudios, con los correspondientes exámenes, que incluyen asignaturas como normativa militar, sistemas de gestión y transmisiones, instrucción y adiestramiento o formación física. Después de finalizar la formación en la Academia de Guardia Civil de Baeza, comienza el periodo de prácticas, que tiene una duración de 40 semanas.

Vestir por primera vez el uniforme de Guardia Civil

Miles de futuros guardias civiles ingresaron este mes de octubre en la academia de Baeza entre una mezcla de emoción y orgullo. Para todos ellos, que acaban de superar las exigentes pruebas de acceso, ingresar en esta escuela supone cumplir un sueño perseguido, en ocasiones, durante muños años.

Al ingresar en la Academia de Guardia Civil de Baeza, los nuevos alumnos han recibido su uniforme. Un momento muy emocionante, que ha estado cargado de ilusión y orgullo, reflejo del espíritu de servicio que define a la institución.

«El orgullo de vestir de verde por primera vez», ha escrito la Guardia Civil a través de sus redes sociales, donde han compartido un vídeo en el que los nuevos alumnos reciben su uniforme en la Academia de Baeza.

«¿Qué has sentido al ponerte el uniforme?» es la pregunta que realizan a varios de los futuros guardias civiles que acaban de ingresar en Baeza. Las primeras impresiones son muy positivas en todos los casos. «Una sensación bastante buena», «Es un sueño hecho realidad que imposible creérselo», «Mucha satisfacción», «Mucho orgullo» son algunas de las respuestas que dan los jóvenes.

Vestir por primera vez el uniforme verde es, para muchos, la recompensa a tantos meses de esfuerzo y sacrificio. «Siempre que estás estudiando, estás esperando que llegue este momento», asegura uno de los nuevos alumnos, quien dice sentirse «ya por fin más parte de la Guardia Civil».

Los miles de guardias civiles -todavía en condición de alumnos- encaran ya su primer curso de formación donde, de lunes a viernes, combinarán un plan de estudios, con distintas tareas o trabajos, todo ello regido por un estricto régimen de disciplina. Podrán pasar el fin de semana en casa, salvo en caso de amonestación o si tienen alguna tarea asignada.