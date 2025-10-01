Un español que vive en Reino Unido, tajante tras ver un producto que venden en la semana española del Lidl: «Están asquerosas»

Es habitual que algunas cadenas de supermercados recurran a promociones temáticas por un tiempo limitado como estrategia para atraer a los consumidores. Es muy evidente en esta época, cuando los pasillos incluyen golosinas y otros productos para Halloween y cuando empiezan a asomar los turrones, panettones y otros dulces navideños.

De la misma manera, a menudo triunfan las campañas centradas en la gastronomía regional. Cadenas internacionales como Aldi o Lidl suelen lanzar periódicamente promociones dedicadas a la cocina típica de distintas países: en España, por ejemplo, son un éxito las semanas temáticas dedicadas a Italia, Alemania, Grecia o China. Ahora, los Lidl del Reino Unido han arrancado una semana especial con productos españoles.

Sergio es un joven andaluz que lleva desde 2019 viviendo en el Reino Unido, hasta el punto de que ya se ha comprado una casa allí, y suele contar su día a día en su TikTok (@sergioenuk). Al enterarse esta semana de que Lidl tenía en promoción comida española ha ido allí y ha contado lo que se ha encontrado, en una publicación que supera las 260.000 visualizaciones.

«Tenemos antojo»

«Hoy empieza la semana española del Lidl en Reino Unido y aquí estamos», empieza él el vídeo con mucha emoción. Lo primero que ve es un sobre de «jamón serrano gran reserva», por 2,5 libras. «Esto siempre cae porque me encanta», comenta mientras coge lomo embuchado y antes de emocionarse con una caja de sobrasada y fingir que se lleva todos los botes.

A Sergio le sorprende que hay mucho queso, incluso lonchas con aceitunas, aunque no lo coge porque es intolerante a la lactosa. Sí mete en el carro, una empanada de atún, tortilla de espinacas («que se ve jugosita») o ensaladilla rusa (que ya probó en otras ocasiones y que no estaba muy buena pero que cogen porque «tenemos antojo»).

También se lleva para casa natillas, tanto de huevo como con galletas. Entre los estantes 'spanish' también hay garbanzos, tomate frito, mejillones en escabeche o pan de pipas. «Y aquí está mi perdición, que me voy a llevar un palet de estos entero», dice ella cogiendo pipas tostadas y saladas. También encuentra palmeritas de hojaldre, «muy ricas», y los snacks conocidos como 'fritos'.

«Si venís al Lidl y por casualidad os apetecen estas patatas de gazpacho no lo hagáis: están asquerosas, malísimas», avisa él, enseñando este producto teóricamente español y que aquí no es habitual. Para acabar, Sergio pasa por la sección de congelados, que también tiene muchos productos españoles, y coge unas minicroquetas de ibérico, unos chocos y almejas. El andaluz confiesa que no sabe cómo cocinará estos productos de mar pero que se lo lleva para casa.

Al final, Sergio también compra aceite, mayonesa, atún y otros productos y acaba el vídeo, a punto de pagar y con la cinta transportadora de la caja a rebosar de alimentos, exclamando un «dime que eres español viviendo en Reino Unido, sin decirme que eres español viviendo en Reino Unido». La compra, por cierto, le cuesta 147,46 libras.

Más de 350 personas han comentado el vídeo. Algunos se sorprenden con el precio del jamón y otros lamentan que «hay muchas más cosas que en el Lidl de Alemania». «La ensaladilla rusa es fácil de hacer y los ingredientes se encuentran allí», le comentan, mientras que otro pregunta si hay morcilla, a lo que Sergio contesta que no. «Me parece fatal que os prohíban llevarlo de España y luego lo vendan en Lidl», sentencia una tal Gema.