Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»

Al influencer le ha dado últimamente por viajar por Europa y comparar comida rápida como si fuera alta gastronomía

Una española recién mudada a Texas detalla lo que le sorprende del país: «La gente viste más informal que en España»

Una española en Estambul destaca lo que más le sorprende de vivir en Turquía: «Puedes regatear hasta las copas de la discoteca»

Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»
Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»

I. A

El creador de contenido Noel Horcajada, aficionado a subir contenido sobre los productos de novedad en supermercados y probar todo tipo de restaurantes y comidas, ha vuelto a hacer de las suyas en las plataformas digitales.

Al influencer le ha dado últimamente por viajar ... por Europa y comparar comida rápida como si fuera alta gastronomía. Y en su última parada visita París. ¿McDonald's o Burger King?, se pregunta Horcajada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app