Un español viaja a París y compara el McDonald's con el Burger King: «Veo que la carne sobresale el pan»

El creador de contenido Noel Horcajada, aficionado a subir contenido sobre los productos de novedad en supermercados y probar todo tipo de restaurantes y comidas, ha vuelto a hacer de las suyas en las plataformas digitales.

Al influencer le ha dado últimamente por viajar ... por Europa y comparar comida rápida como si fuera alta gastronomía. Y en su última parada visita París. ¿McDonald's o Burger King?, se pregunta Horcajada.

Durante su estancia en la capital francesa, el creador de contenido enfrenta a dos gigantes del fast food, comparando la experiencia parisina de ambas cadenas para determinar cuál ofrece la mejor hamburguesa. ¿El resultado? según él, sorprende.

El duelo Burger King vs McDonalds en Paris del influencer Noel Horcajada: «La carne me parece más gruesa que en España»

Su primera parada fue el McDonald's junto al Louvre, «el más famoso de París», según cuenta. Allí se pidió una hamburguesa que no está disponible en España: «Es una Mac Extreme Hache o algo así. Lleva cebolla, una salsa especial, y en Budapest ya sabéis que ganó McDonald's, así que veremos si en París también», indica el creador de contenido, que ahonda en que «visualmente, lo único diferente que tiene de España es el queso. Es un queso mucho más blanco, no es cheddar, y la carne muy grande. O sea, lo que veo es que la carne sobresale del pan».

El influencer indica que «la carne es bastante gruesa, es un paté de carne bastante grueso y no me sabe a nada que haya probado antes. La salsa no sé qué es, una mezcla de queso con un poco de vinagre, como si fuese un Big Mac pero diferente» ¿Su mayor pega? el sabor del queso: «Le falta sabor, creo que por el queso. Yo le daría un 6 y medio», puntúa.

Posteriormente llega el turno de Burger King, donde el influencer pidió una hamburguesa 'Alsacia', promocionada como una opción más gourmet. «Lleva ahumado, cebolla crujiente, cebolla caramelizada y cebolla frita. Todas las cebollas del mundo están en esta hamburguesa; vuelvo a decir que la carne me parece más gruesa que en España, igual es cosa mía porque hace mucho que no me pido una burger grande, pero me lo parece», destaca.

La degustación, esta vez, trae una reacción completamente diferente. Horcajada describe el sabor como «muy jugoso» y con un «auténtico toque ahumado que marca la diferencia», otorgándole un sólido 8,5. La conclusión del influencer es clara: «En Budapest ganó McDonald's, en París gana Burger King».